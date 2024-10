Rencontre sportive entre citoyens et forces de l’ordre

Renforcer les liens entre les citoyens et les forces de l’ordre. C’est la mission que s’est fixé la Municipalité d’Attainville. Le 31 octobre prochain, aura lieu une journée sportive et citoyenne organisée par Plaine Vallée en partenariat avec la Ville. L’événement vise à rapprocher les habitants et les forces de l’ordre, et à mieux faire connaître les actions de ces dernières. Au programme : activités sportives, ateliers ludiques et démonstrations, dans une démarche de dialogue et de sensibilisation.