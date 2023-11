Semaine du HANDICAP 3 ème édition à Franconville

Franconville organise la troisième édition de sa Semaine du handicap du 18 au 25 novembre. Au programme de cette manifestation : sensibilisation, sport adapté, exposition, musique…

Exposition, « Tous différents, tous égaux » : réalisée par les enfants des différentes structures des accueils de loisirs, proposée à la Médiathèque de l’Espace Saint-Exupéry du 18 au 25 novembre.

Spectacle « On ne parle pas avec des moufles » : Mardi 21 novembre à 21h – L’Espace Saint-Exupéry accueille, dans le cadre de la semaine du Handicap, le spectacle « On ne parle pas avec des moufles ». Sur scène, un duo burlesque, un entendant et un sourd, qui sont bloqués dans un ascenseur en panne. L’un n’entend pas, l’autre ne comprend pas la Langue des Signes. Les langues (LSF et français parlé) se superposent, elles ont chacune leur logique et leur humour. Une représentation a lieu à 14h30 pour les élèves de la Ville et une en soirée à 21h, ouverte à tous.

Initiation au handfauteuil : Le samedi 25 novembre au CSL, le Club de handball de Franconville Élite Val d’Oise invite les Franconvillois à une grande journée de rencontre autour du handfauteuil. La toute nouvelle section handi du club, les Handicoyottes, sera présente pour proposer des initiations au handfauteuil et des tournois entre équipes.

Scène ouverte inclusive au Conservatoire : Depuis le mois d’octobre, les enfants en situation de handicap de l’Externat Médico Pédagogique Les Sources à Franconville, ont bénéficié d’ateliers de percussions afin de préparer un spectacle qui sera présenté, à l’occasion de la première scène ouverte de l’année, le samedi 25 novembre à 14h au Conservatoire de la ville. Ils seront rejoints également par les d’autres élèves de l’établissement. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : 01 39 32 68 43.