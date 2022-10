MIGUEL ANGEL SEVILLA

Écrivain, poète, dramaturge argentin et…

Difficile, impossible même, de résumer cet homme en mots ! On perd l’accent argentin, son zézaiement envoutant, ses yeux malicieux ou profonds, qui vous regardent vraiment…

On ne peut pas plus l’affubler » d’étiquettes « , elles sont trop petites pour lui !

Certes, l’artiste est écrivain, poète, dramaturge mais aussi auteur et interprète de slams de la toute première heure, comédien, metteur en scène pour ses œuvres et celles d’autres Compagnies et plus encore… car l’homme lui, est un humaniste, »engagé » dans le combat pour la liberté, grave ou espiègle selon l’humeur ou le thème traité. Ce qu’il veut avant tout, c’est partager, éveiller, raconter. Et il en a dans sa besace d’exilé, des histoires, du vécu, – douloureux ou joyeux !

Sa vie est un roman à elle toute seule. Voyez plutôt, juste un exemple ou deux ! Né en Argentine, ne parlant qu’espagnol, il arrête l’école à 12 ans pour aller travailler, reprend ses études à 19 ans. Arrivé en France en 1976, il les poursuit – tout en étant veilleur de nuit à Beaubourg. Il décroche alors, un Doctorat de 3ème cycle de philosophie dans un domaine plus que pointu, » Philosophie du langage et théories du récit » (Faculté de Nanterre). Encouragé par Paul Ricœur et sous sa direction, il écrira et soutiendra avec succès sa thèse, l’Épistémologie de l’Histoire en France (1981). Le tout en français, bien sûr !

Pour compenser le chagrin de l’exil – il aime SON Argentine mais pas ses dictateurs qui s’y succèdent sans cesse -, la vie lui envoie des cadeaux comme pour se faire pardonner… Ainsi voilà un autre exemple des turbulences qu’elle lui fera vivre… En 1981, peu après avoir obtenu son brillant diplôme, il rencontre le directeur de la Galerie Charley Chevalier et publie son premier recueil de poèmes, Canto Primero (Poèmes) et son premier texte en français De l’expatrié. Un an plus tard, le sculpteur danois Ib Braase expose au Musée d’art moderne de Copenhague des œuvres sur lesquelles il grave des poèmes de l’auteur. Avec d’autres artistes plasticiens, comme François Bouillon, Rosita Dewez Sancho ou Gérard Zlotykamien, il publie des recueils de poésie et dorénavant écrit surtout en français À la même époque, il cherche une voix pour porter ses textes en français, lui se chargeant de la version espagnole. Il propose alors à la comédienne Nathalie Pozzo de lire ses poèmes dans des galeries et des théâtres. Une collaboration artistique naît alors avec celle qu’il… épousera deux ans plus tard ! Ils créeront ensemble de nombreuses pièces (texte de Miguel, mise en scène de Nathalie) et la Compagnie » A force de rêver » et bien plus… (Voir ci-dessous)

Dans cette émission, Nathalie Sevilla sera physiquement absente, retenue ailleurs… par le théâtre, bien sûr ! Mais ce sera comme si elle était là, tant nous l’évoquerons, Miguel et elles sont indissociables, »dans la vie comme à la scène » comme le dit l’expression consacrée, et là c’est vrai de vrai !

En résumé, il aura été, tour à tour marchand de journaux, manœuvre, maçon, peintre en bâtiment, ouvrier en usine, veilleur de nuit, – tout cela en écrivant toujours – pour se retrouver » Docteur es-philosophie » et vivre de sa passion, chevillée au cœur depuis l’enfance, l’écriture…

Alors, chères auditrices et auditeurs, venez écouter cette émission, vous aurez encore plus de confidences sur cet artiste multi-casquettes – je devrais dire » multi-chapeaux » car il les affectionne particulièrement. Et puis surtout, vous entendrez sa voix dire, slammer, textes, et poésies, et tout par cœur…

Ce sera un moment de grâce absolu, tatoué des grandes plaines d’Argentine, des traversées de l’Océan pour rentrer au pays – sans succès, de l’amour des mots, du tango et de Paris, du foisonnement des créations théâtrales, des poésies à dire… Plongez dans ce vertige de vie, ce tourbillon vibrant d’espoir, c’est délicieux !

Publications

Accrochez-vous ! C’est dense ! Le cerveau de cet artiste est tout le temps en alerte, en ébullition, les idées fusent ! Normal ! » On ne peut pas mettre de menottes aux papillons… »

Théâtre

La Légende des jumeaux, La Collection privée du Capitaine (éd. Les Cahiers de l’Égaré) – (ISBN978-2-35502-059-9) – avril 2017

L’auteur éconduit. Pièce courte in Cervantes Shakespeare . Edition collective Les Cahiers de l’Egaré, 2015.

Edition collective Les Cahiers de l’Egaré, 2015. La guerre titre provisoire.Editions de l’Amandier. 2013

Les fosses aux loups. Editions de l’Amandier, 2004. Réédition, 2011.

Alice Droz, suivi de Cléo, la substitutionet de Emma, Rosa, Ada. Préface de Daniel Mesguich, Editions de l’Amandier, 2001.

L’Absente.Dessins Rosita Dewez Sancho. Editions Galerie Charley Chevalier 1988.

Théâtre jeunesse

Pierre Pierre le dragon. Dessins de Dana Radulescu. Editions de l’Amandier, 2012.

Khadija vient à Paris. Dessins de Dana Radulescu. Editions de l’Amandier, 2007.

Poésie[

Un cadavre exquis, 10 ans d’utopiePublication collective Edition l’Usine Utopik 2019

De la calle y del exilio (De la rue et de l’exil)édition bilingue. Sin Licencia Editions, Paris 2019

De l’expatrié et autres textes . Editions de l’Harmattan 2019, préface de Philippe Tancelin

Editions de l’Harmattan 2019, préface de Philippe Tancelin L’eau m’est venue à la bouche.Editions de l’Harmattan 2018

Tangos, slams et coplas. Editions de l’Amandier, 2010.

L’eau, l’autre et la guerre . Editions L’Usine Utopik, 2010.

Editions L’Usine Utopik, 2010. Gamine des rues.Editions de L’Harmattan, 1999.

Livres d’artistes

Ailleurs . Photographies de Dominique Wallut, 2017.

Photographies de Dominique Wallut, 2017. Fragments et tableaux.Editions Les jardins de Bazouges, 1999.

Nous n’habitons pas vraiment…Avec Gérard Koch. Fragments-Galerie Suzanne Tarasiève, 1991.

Le nain des figuiers. Dessins Rosita Dewez Sancho. Galerie-Editions Otalia, 1990.

La forme de mon ange. Dessins François Bouillon. La Criée. FRAC Rennes, 1987.

Le passé qui l’entoure. Dessins Rosita Dewez Sancho. Galerie Charley Chevalier, 1986.

Le rêve d’Ariane . Dessins Gérard Zlotyskamien. Institut d’Orphée, 1986.

Dessins Gérard Zlotyskamien. Institut d’Orphée, 1986. De l’expatrié. Dessins Rosita Dewez Sancho. Galerie Charley Chevalier, 1979.

Canto Primero. Dessins Manuel Cano del Castro. Galerie Charley Chevalier, 1978.

Revues

Poèmes et articles dans les revues Artère, Esprit, Les Cahiers Bleus, Plages, 25 (Bruxelles), North-Information (Copenhague), Piedra del Molino (Espagne). La revue de l’enfance et de l’adolescence : Adolescence en exil.

Créations théâtrales

Avec la Compagnie » A force de rêver » qu’il a créé avec son épouse Nathalie Sevilla

La mémoire d’un théâtre sur le point de disparaître. Mise en scène Nathalie Sevilla. Avec Pierre Boucher, Malka Fleurot, Diana Sakalauskaité, Nathalie Sevillla et l’auteur. Théâtre le Local, Paris 2016.

Pierre Pierre le dragon.Mise en scène de l’auteur. Avec Nathalie Sevilla, Dessins Dana Radulescu Thomas Valliccioni aux percussions. Théâtre le Local et tournée. 2011-2013

Alice Droz.Mise en scène de l’auteur avec Nathalie Sevilla et William Mesguish. Théâtre Paris-Villette 1997-1998. Reprise en 2001 à Avignon et au Théâtre 14 en 2010 avec François Xavier Lardeur.

Khadija vient à Paris. Mise en scène de Nathalie Sevilla avec Eric Abrogoua, Gilles Comode, Nicolas Chevrier, François Xavier Lardeur, Laurent Mendy, Tatiana Rojo, Nadège Taravellier, Nathalie Victoire et Farid Zerzour. Théâtre Le Localet Le Grand Parquet.

La jeune fille et la nouba(Commande d’écriture). Texte pour le concert du même nom avec Nathalie Sevilla. Direction musicale Ludovic Montet. Théâtre de Charenton. 2006.

Les fosses aux loups (Fauces)(Commande d’écriture). Mise en scène Nathalie Sevilla. Avec Agathe Arnal, Sylvain Dumont, Frédéric Roustang, Thomas Trigeaud, Miguel Angel Sevilla, Nathalie Sevilla et la participation d’Andrée Tainsy. La Filature du pont de fer, Lasalle 2005. Tournée dans les Cévennes.

Emma, Rosa, Ada. Mise en scène de Nathalie Sevilla. Avec Zobeïda et l’auteur, Ludovic Montet et Pierre Bourris. Théâtre de la Vieille Grille, Paris 2003

Donne-moi du feu, mise en espace de l’auteur avec Ines, François Xavier Lardeur, Simone Tompowsky, Diana Sakalauskaité, Miguel Angel Sevilla, Nathalie Sevilla. Théâtre Avant-Scènede Colombes. Créée au théâtre Le Hublot. Mise en scène Nathalie Sevilla, et tournée 2003-2008

Cléo, la substitution. Mise en scène de l’auteur. Avec Sylvie Chenus, Nathalie Sevilla et Ludovic Montet (piano). Théâtre Paris-Villetteet Médiathèque Ceccano, Festival d’Avignon 1999.

La Traversée ou l’Archange n’est plus là. Mise en scène Nathalie Sevilla. Avec John Arnold et Bernadette Lafont. Théâtre de l’Atalante, Paris.1996

Les Enfants Terribles, adaptation du roman de Jean Cocteau. Mise en scène de Nathalie Sevilla avec Fabienne Montero-Braz, Nicolas Bonvoisin, Bruno Forget, Friedericke Laval, Laurent Claret, Edwin Gérard. Ancienne église de Maisons-Laffitte 1993

L’Absente. Mise en scène de l’auteur. Avec Étienne Sandrin et Nathalie Sevilla. 1990.

Avec d’autres compagnies

La guerre titre provisoire(commande d’écriture). Mise en scène Gabriel Debray avec Vincent Viotti. Théâtre le Local, Paris 2013

L’Amicale de locataires(Commande d’écriture). Mise en scène de Véronique Widock. Avec des élèves, Théâtre Le Hublot

Papillons écarlates. Mise en scène d’Olivier Hamel. Théâtre de la Tempête, dans le cadre des Rencontres à la Cartoucherie, 2006.

La femme gaspillée(Commande d’écriture). Mise en scène de Véronique Widock avec des élèves, Théâtre le Hublot. 2006

Shîrrîne endormie(Commande d’écriture). Création de Simon Pitaqaj. 2005.

La Nouvelle Dulcinée. Mise en scène Marie Steen. Théâtre de la Tempête, dans le cadre des Rencontres à la Cartoucherie, 2005.

Avec Le Laboratoire à Théâtre

Direction artistique et mise en scène Nathalie Sevilla

La Cité Idéale Radieuse et Éternelle, Salle Gong – centre d’animation Angel Parra, MJC Théâtre de Colombes, MPAA Saint Germain, 2019

Les étoiles nous regardent d’en haut (l’incendie), MPAA Broussais, MPAA Saint Germain, Théâtre 14 (Festival du Printemps de la création théâtrale), 2018

Polaroïd, MPAA Saint Germain, Théâtre 14 (Festival du Printemps de la création théâtrale), Maison de Solenn, Hôpital Necker, Hôpital St Maurice, 2016

Les alvéoles de la mémoire, MPAA Broussais, MPAA Saint Germain, Maison de Solenn, Espace Plein Ciel de l’hôpital Necker, Hôpital St Maurice, 2014

Place des innocents, Festival Printemps de la création théâtrale (Théâtre 14), Amphithéâtre de l’hôpital Necker, Centre socioculturel Maurice Noguès, 2013

Le chien d’Ulysse, Confluences, Le Monfort, Maison de Solenn, Amphithéâtre de l’hôpital Necker, Centre socioculturel Maurice Noguès, 2012

Une note de musique, Festival Printemps de la création théâtrale (Théâtre 14), Maison de Solenn, Amphithéâtre de l’hôpital Necker, Centre socioculturel Maurice Noguès, 2011

Le Grand Cirque Rialto, Festival Printemps de la création théâtrale (Théâtre 14), Maison de Solenn, Espace Plein Ciel de l’hôpital Necker, Hôpital Bullion, Centre socioculturel Maurice Noguès, 2010

Khadija et les choses de la vie, Festival Printemps de la jeune création théâtrale (Théâtre 14), Maison de Solenn, hôpital Necker, 2009

Khadija au bord d’un lac, Festival Printemps de la jeune création théâtrale (Théâtre 14), 2008

Khadija passe à la télévision, Théâtre de la Cité Internationale, 2007

Khadija vient à Paris, avec le soutien du Fonds Social Européen, Avignon off, Festival Printemps de la jeune création théâtrale (Théâtre 14), Festival au Féminin (Lavoir Moderne Parisien), 2006

Spectacles poésie slam[

Poésie bancale et poèmes tangués. Avec l’auteur et Christelle Séry à la guitare. Créé à la Salle Gong Centre Angel Parra. Paris 2019 et tournée

Tangos tangués et poésie bancale. Avec l’auteur et Louise Jalluau bandonéon. Créé à Granville au Petit théâtre et tournée.

Tangos, slams et coplas. Avec l’auteur et Chistelle Séry à la guitare. Reprise avec Lucie Delahaye. Théâtre le Local, Paris. Tournée 2011-2013

Le bâton d’arara. Avec l’auteur et la guitariste Christelle Séry. Théâtre de la Vieille Grille2005-2006

Lectures et mises en espace