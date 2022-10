Cinéma L’Eden, 5bis rue de pontoise, 95160 MONTMORENCY

Cinéma géré par l’association Louis Lumière et réalisé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis

Salle classée Art & Essai, labellisée Jeune Public et Patrimoine et Répertoire par le CNC

Vous présente la 9ème édition de son festival Les indés du 4 au 11 Octobre. Écoutons Isabelle CRESPELLE, membre du CA « Les amis de l’Eden » et Michel Enten , directeur de la programmation.