Les rencontres de l’éco-construction et de l’éco-rénovation

Cet évènement co-organisé par la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise s’adresse à toute entreprise ou acteur du bâtiment (artisan, TPE et PME, architecte, bureau d’étude, expert), œuvrant dans le domaine de l’éco-construction, de l’éco-rénovation et des énergies renouvelables.

L’organisation du speed-meeting vise à réunir l’ensemble des acteurs de l’éco-construction et de l’éco-rénovation et favoriser ainsi leur mise en réseau ou la co-traitance sur les chantiers. Ce format permet alors à chaque professionnel de repartir avec autant de contacts qu’il y a de participants.

En fin de matinée, les particuliers du territoire sont invités à rencontrer des professionnels du secteur du Bâtiment regroupés par pôles (Gros œuvre, Chauffage, Bois, Maîtrise d’œuvre,…) afin de s’informer et d’échanger en toute convivialité sur leurs projets d’éco-construction ou de rénovation.