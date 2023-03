Le tremplin jeunes talents – Chant ¤ Beatmaking

Le concours Tremplin Jeunes Talents s’adresse aux jeunes de moins de trente ans adorant chanter ou composer leurs propres instrumentations. Toutes les expressions vocales sont les bienvenues (chant, rap, slam… à l’exception du beatboxing). Vous vous reconnaissez ? Venez tenter votre chance !

Les lauréats de la catégorie chant bénéficieront pendant un an d’un accompagnement artistique comprenant des concerts, l’enregistrement et la diffusion d’un Electronic Press Kit (EPK). Pour les lauréats de la catégorie beatmaking, les récompenses incluent des licences, du matériel et la diffusion de leur musique sur un label.

Pour participer aux sélections, adressez votre candidature avant le 31 mars sur le site www.saxetera-production.com. La sélection se fera sur visionnage des audio et vidéos envoyés par les candidat.e.s. L’inscription et la participation sont gratuites.

La finale aura lieu le samedi 22 avril à l’école de musique et de danse d’Enghien-les-Bains. Le jury sera composé de personnalités du monde musical, dont un coach vocal, un directeur artistique de maison de disques, et un artiste.