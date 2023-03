Les valdoisiens de Pekin Express !

Il y a quelques semaines, nous recevions Alexandre (Participant à la saison 17 de Pékin Express sur M6) Alias Boyya que nous suivions pour son parcours musical sur IDFM RADIO. Accompagné de Chirine, sa partenaire dans l’aventure et dans la vie, ils étaient venus nous parler de l’expérience Pékin Express.

Alexandre est Originaire de Garges-lès-Gonesse et ses titres : Dimelo, Tu t’en vas (Feat Lyna Mahyem), Bah ouais (Feat Alrima et T2R) et bien d’autres… étaient programmés dans nos playlists.

Aujourd’hui, c’est avec la casquette de participant à Pekin Express qu’il revient à l’antenne accompagné de ses compagnons de jeu !

Dans la matinale de 14 mars 2023, nous recevions donc : Chirine et Alexandre le binôme des » amoureux stratèges ».

Angie, originaire de Garges-lès-Gonesse fait partie du binôme d’inconnues.

Et les sœurs « Chien et chat » Alexandra et Laura qui ont passé leur enfance dans le Val d’Oise.

On suit leurs aventures tous les jeudis soir à 21h15 sur M6 et à l’antenne d’IDFM RADIO

Replay de l’émission du 14/03/2023 :