Festival Le Parc Aux Etoiles rendez-vous les 7 et 8 juin 2024 !

Rendez-vous les 7 et 8 juin 2024 à Nesles-la-Vallée (95) dès 17h pour la troisième édition du festival Le Parc aux Etoiles.

Situé à Nesles-la-Vallée, au cœur de la vallée du Sausseron, le festival Le Parc Aux Etoiles propose depuis 2022, le deuxième week-end de juin, une programmation axée sur la scène française de musiques actuelles. Des talents émergents du Val d’Oise partagent la scène avec des artistes nationaux renommés, créant ainsi une programmation à la fois éclectique et captivante.

Au-delà de la musique, l’équipe de passionnés à l’origine du projet souhaite également rendre hommage au riche héritage culturel de la Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes (CCSI), et notamment à son illustre voisin le Château d’Hérouville, où, rappelons-le, y ont été enregistrés des albums cultes par les plus grands artistes internationaux des années 70 et 80.