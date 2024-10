« LA HAINE » SUR SCENE

ÉVÉNEMENT !

« La Haine » réalisé par Mathieu Kassovitz, sorti en 1995. Le film suit l’histoire de trois jeunes hommes, Vinz, Saïd et Hubert, vivant dans une banlieue parisienne après une nuit d’émeutes provoquées par la brutalité policière. Le film se déroule sur une période de 24 heures, montrant leur lutte quotidienne face à la violence, à la pauvreté et à l’injustice sociale.

À travers un noir et blanc saisissant, « La Haine » aborde des thèmes puissants tels que la colère, la désillusion et les tensions raciales, tout en mettant en lumière les conséquences de l’oppression.

Ce film est devenu un classique du cinéma français, reconnu pour son impact émotionnel et sa critique sociale.

30 ans après, à l’heure où les violences policières restent un sujet de société , où les conditions dans les banlieues ne s’améliorent pas , où le racisme explose…

@lahaine.officiel à la Seine Musicale est une adaptation scénique du film. Cette version théâtrale réinvente l’œuvre originale en mêlant musique, danse et performance, tout en conservant l’intensité et les thèmes poignants du film. Le récit suit toujours les trois protagonistes, Vinz, Saïd et Hubert, dans leur quête de sens et de justice au sein d’une société en proie à la violence et aux inégalités.

La mise en scène innovante et les choix artistiques audacieux plongent le public dans l’univers des banlieues françaises, tout en offrant une réflexion contemporaine sur les enjeux sociaux actuels.

Avec une bande sonore moderne et des chorégraphies percutantes, le spectacle vise à capturer l’énergie et la colère des personnages, tout en invitant le public à réfléchir sur les questions de racisme, de révolte et d’identité. « La Haine » à la Seine Musicale promet d’être une expérience immersive et engagée, fidèle à l’esprit du film tout en se renouvelant pour toucher une nouvelle génération.

« Jusqu’ici rien n’a changé » <-TOUTES LES DATES

A @laseinemusicale dès le 10 octobre 2024 et en tournée dans toute la France !

Mise en scène et direction artistique : Mathieu Kassovitz

Mise en scène : Serge Denoncourt

Comédiens principaux : Samy Belkessa (interprète Saïd), Alivor (interprète Hubert); Alexandre Ferrario (interprète Vinz).

Production : Farif Benlagha Le Hazif