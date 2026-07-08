Bals et feux d’artifice

A Beauchamp

Cette année, de nombreuses animations à partir de 18h30 (parc arboré) avant un départ vers 22h15 du défilé lumineux vers le stade pour le feu d’artifice.

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 18h30 (feu d’artifice à 23h) – Parc arboré et stade municipal 6 avenue de l’Egalité Beauchamp

A Bessancourt

A partir de 21h : retraite aux flambeaux (départ depuis la mairie)

23h : feu d’artifice

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 21h – Gymnase des Marboulus chemin de l’Isle Bessancourt

A Sannois (pas de feu d’artifice)

Grand bal dans le square Mermoz à Sannois.

Un DJ animera la soirée au rythme de musiques festives.

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 18h – Square Jean Mermoz 46 boulevard Charles de Gaulle Sannois

A Taverny

Programme des animations :

20h – 21h30 : animation musicale avec DJ

21h30-23h : concert du groupe « Run for Cover »

23h : feu d’artifice

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 20h – Parc François Mitterrand 6 rue du Chemin Vert de Boissy Taverny

A Montmorency

21h30 : marche aux flambeaux

Départ de la mare aux Champeaux : des lampions seront distribués gratuitement aux enfants.

23h : feu d’artifice

Des navettes gratuites seront mises en place à partir de 21h devant le parking de la mairie (rue Théophile Vacher).

Lundi 13 juillet 2026 à 23h – Parc des sports Nelson Mandela entrée A 2 rue de la Butte aux Pères Montmorency

A Eaubonne (pas de feu d’artifice)

Ambiance festive avec foodtruck, concert participatif du « All Star Orchestra » et spectacle de feu par la compagnie Super Show

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 18h30 – Parc du Val Joli 4 route de Saint-Leu Eaubonne.

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