La nouvelle édition de votre soirée HALLOWEEN PARTY 2026 !!!

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👻 HALLOWEEN S’INVITE À IDFM RADIO ! 👻🎃

Le samedi 31 octobre 2026, IDFM Radio vous donne rendez-vous pour une soirée Halloween pleine de surprises à la Salle des Fêtes d’Enghien-les-Bains ! 🕷️🧙‍♀️
🎉 Au programme :
🕔 17h : Accueil, maquillage et animations pour les enfants
👻 18h : Histoires effrayantes
💃 19h : Spectacle de danse par Studio Max
🎭 19h30 : défilé & concours de déguisements
🎵 20h : Blind test musical
🎟️ 21h : Tombola
🎤 22h : Musique urbaine avec Thamis
🧛‍♀️ Petits et grands, venez déguisés !
🎟️ Entrée : 8 €
👉 Prévente sur HelloAsso : 6 €
BUVETTE SUR PLACE (Boissons, sandwichs…)
🧒 Gratuit pour les moins de 18 ans
📍 Salle des Fêtes – 18 avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains
🙏 IDFM Radio remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien et leur contribution à la réussite de cette soirée :
💜 Ville d’Enghien-les-Bains
🧸 JouéClub Herblay-sur-Seine
💚 Croco Livre
🎶 Studio Max Enghien-les-Bains
🎬 UGC
Grâce à vous, cette soirée peut prendre vie ! ❤️
🕸️ Frissons, rires et bonne humeur vous attendent !
Alors, qui viendra fêter Halloween avec IDFM Radio ? 🎃
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