La nouvelle édition de votre soirée HALLOWEEN PARTY 2026 !!!

HALLOWEEN S’INVITE À IDFM RADIO !
Le samedi 31 octobre 2026, IDFM Radio vous donne rendez-vous pour une soirée Halloween pleine de surprises à la Salle des Fêtes d’Enghien-les-Bains !
Au programme :
17h : Accueil, maquillage et animations pour les enfants
18h : Histoires effrayantes
19h : Spectacle de danse par Studio Max
19h30 : défilé & concours de déguisements
20h : Blind test musical
21h : Tombola
22h : Musique urbaine avec Thamis
Petits et grands, venez déguisés !
Entrée : 8 €
Prévente sur HelloAsso : 6 €
BUVETTE SUR PLACE (Boissons, sandwichs…)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pour s’inscrire dès maintenant : https://www.helloasso.com/…/evenem…/halloween-party-2026
Salle des Fêtes – 18 avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains
IDFM Radio remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien et leur contribution à la réussite de cette soirée :
Ville d’Enghien-les-Bains
JouéClub Herblay-sur-Seine
Croco Livre
Studio Max Enghien-les-Bains
UGC
Grâce à vous, cette soirée peut prendre vie !
Frissons, rires et bonne humeur vous attendent !
Alors, qui viendra fêter Halloween avec IDFM Radio ?