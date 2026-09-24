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Buzzons contre le sexisme
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Envie de changer le monde ?
Vous avez entre 3 et 26 ans ?
Réaliser une vidéo drôle, sérieuse, révoltée, déjantée…
La saison 16 du concours
Buzzons contre le sexisme
de la plateforme pédagogique sur l’égalité Matilda :
https://matilda.education/mod/
page/view.php?id=641
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