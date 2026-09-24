LES SORTIES EN ILE-DE-FRANCE

Une exposition de MIGUEL PRIETO VERASTEGUI
« Couleur…
Du 18 Septembre au 11 octobre 2026 à l’Espace Saint-Jean – 26 place Saint-Jean
77 – Melun
01 64 52 10 95
SORTIRAMELUN.FR
Du 2 au 11 octobre 2026, la filière apicole donnera rendez-vous au grand public pour la 6e édition de l’Api’Week. Apiculteurs, conditionneurs, distributeurs et organisations partenaires proposeront de nombreuses animations pour faire découvrir leurs métiers, leurs savoir-faire et toute la diversité des produits de la ruche.
Visites de ruchers et de mielleries, rencontres avec les professionnels, dégustations de miels, ateliers pédagogiques ou découverte de la gelée royale, du pollen, de la propolis et de la cire : autant d’occasions d’entrer dans l’univers de l’apiculture et de mieux comprendre ses enjeux. Plus de 300 rendez-vous sont proposés sur l’ensemble du territoire, dont une trentaine Île-de-France.