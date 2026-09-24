LES SORTIES EN ILE-DE-FRANCE

Une exposition de MIGUEL PRIETO VERASTEGUI

« Couleur…

Du 18 Septembre au 11 octobre 2026 à l’Espace Saint-Jean – 26 place Saint-Jean

77 – Melun

01 64 52 10 95

SORTIRAMELUN.FR

Du 2 au 11 octobre 2026, la filière apicole donnera rendez-vous au grand public pour la 6e édition de l’Api’Week. Apiculteurs, conditionneurs, distributeurs et organisations partenaires proposeront de nombreuses animations pour faire découvrir leurs métiers, leurs savoir-faire et toute la diversité des produits de la ruche.

Visites de ruchers et de mielleries, rencontres avec les professionnels, dégustations de miels, ateliers pédagogiques ou découverte de la gelée royale, du pollen, de la propolis et de la cire : autant d’occasions d’entrer dans l’univers de l’apiculture et de mieux comprendre ses enjeux. Plus de 300 rendez-vous sont proposés sur l’ensemble du territoire, dont une trentaine Île-de-France.

www.apiweek.fr

𝗩𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗔𝗨𝗫 𝗘𝗡𝗖𝗛𝗘𝗥𝗘𝗦 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟

Pour la toute première fois, l’univers PLAYMOBIL s’invite à l’Hôtel Drouot Paris 9 ème pour une vente aux enchères totalement inédite !

Le samedi 26 septembre 2026 à 14h, plus de 280 lots issus des archives publicitaires et promotionnelles PLAYMOBIL seront proposés aux enchères au profit de l’association CEKEDUBONHEUR.

Interview avec Audrey BERIBOS, directrice marketing