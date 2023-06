Le 19 juillet 2024, la flamme olympique traversera 18 villes du Val-d’Oise. Après avoir quitté Olympie et atteint la France via Marseille, puis parcouru environ soixante départements français, la Flamme Olympique passera par le Val-d’Oise, avant d’allumer la vasque olympique à Paris le 26 juillet 2024.

Trois jours après l’annonce de son parcours par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris (COJO), le département a dévoilé les noms des communes qui assisteront au relais, lors d’une grande présentation le 26 juin. L’événement a été diffusé en direct sur leur site web et les réseaux sociaux depuis l’hôtel du département, où une piste d’athlétisme avait été aménagée.

30 km, 18 communes, 7 étapes

Le parcours a été conçu pour mettre en valeur le patrimoine et l’importance historique associés aux Jeux olympiques. Partant de la région de l’Oise, la flamme entrera dans le département par le Vexin, avec un premier passage par le village de Théméricourt et la Maison du Parc.

Le parcours du relais de la flamme olympique sera composé de sept étapes : Théméricourt au cœur du Vexin français ; Méry-sur-Oise à Auvers-sur-Oise, village d’artistes ; la forêt de Montmorency à Saint-Prix ; le long des rives de l’Oise de Pontoise à Cergy, en passant devant l’Hôtel du Département ; de Sarcelles à Garges-lès-Gonesse ; de Cormeilles-en-Parisis à Argenteuil, en passant par Sannois et Franconville ; de Deuil-la-Barre à Soisy-sous-Montmorency, en passant par Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, Ermont et Eaubonne.

Plus d’une centaine de porteurs de torche olympique se relaieront le long du parcours. Ces porteurs de torche seront sélectionnés par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et ses partenaires, le département et la ville hôte. Ils représenteront un équilibre entre femmes et hommes, personnes valides et personnes handicapées, et toutes les générations.

Article rédigé par Ilina Jakimovski.