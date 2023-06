Harry Potter à la porte de Versailles

Célébrez la magie du cinéma et du Monde des Sorciers !

Harry Potter™: l’Exposition est une exposition itinérante inédite qui célèbre les moments, les personnages, les décors et les animaux emblématiques de la série des films Harry Potter™ et du Monde des Sorciers grâce à un design et une technologie immersifs inégalés.

Découvrez les coulisses du tournage

Revivez quelques vos moments préférés de la saga Harry Potter, grâce aux accessoires, costumes, personnages et décors immersif

Expérience interactive et technologie immersive

Choisissez votre maison Poudlard™ préférée, votre baguette et votre Patronus

Vos réactions :

Rendez-vous à Paris Expo Porte de Versailles jusqu’au 1er octobre 2023

L’exposition est ouverte 7 jours sur 7, les horaires peuvent varier selon les jours.

L’exposition se visite sans guide, entre 1h et 1h30 pour en explorer les différents espaces.