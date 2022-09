Impressionnisme et impressions diverses…

Le directeur du musée des Impressionnismes de Giverny , Cyrille Sciama , nous présente les prochaines expositions qui se dérouleront dans cet endroit enchanteur :

« Ange Leccia , au film du temps » du 14 octobre au 8 janvier 2023 , artiste plasticien et cinéaste notamment de la poésie et de la lumière méditerranéennes mais aussi de l’univers de Claude Monet .

« Les Enfants de l’Impressionnisme , au-delà des images » du 31 mars au 2 juillet , à la découverte des enfants de la famille des artistes et de leurs proches , et de ce qu’ils sont devenus .

Nous nous promenons ensuite dans la maison de Claude Monet et dans ses jardins de fleurs et d’eau .

Julien Guyomar et Elodie Vom Hofe , deux artistes de troupe , nous parlent de leur compagnie « Scena Nostra » , de leur parcours , de leurs spectacles : des créations de plateau aux projets itinérants et surtout de ces Immersions à partir des habitants et pour et avec eux . Une tournée à travers la France avec « Les Brèves du Futur » et un projet « Les Méritants » où il sera question de fiction pas si imaginaire que ça , le tout avec l’humour qui caractérise la troupe !