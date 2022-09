Des Hauts de Montmorency à la botte de l’Italie

Francesca Marocchino nous emmène à la découverte des Pouilles , cette région méconnue du Sud italien grâce à l’exposition « Apulia , mystère des Pouilles entre terre , pierres et mer » située au 50 rue de Varenne à Paris , dans le bel Institut Culturel Italien , exposition qu’elle a conçue et dont elle est la commissaire . Nous y découvrons la section archéologique , avec amphores et rhytons entre autres objets , la partie médiévale avec églises taillées dans la roche et cathédrales , et les Pouilles d’aujourd’hui , mosaïques , videos et photos . Nous terminons par le joli jardin où exposent deux plasticiens contemporains , le tout jusqu’au 28 septembre !

Solveig Pigearias nous fait visiter le musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency dont elle est la directrice . Jusqu’au 30 octobre , nous pouvons voir deux expositions :

« Portraits d’une icône universelle » : visages et silhouettes de J.J.Rousseau

« Merveilleuses rêveries » de l’artiste contemporain Michaël Cailloux , en écho aux Rêveries du Promeneur solitaire

L’occasion aussi de découvrir la maison de J.J. Rousseau , le jardin et même certains dimanches le salon de thé .

Replay de l’émission : ICI