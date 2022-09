Les journées européennes du patrimoine à Enghien-les-Bains

Cette année, pour la 39e édition des Journées européennes du Patrimoine le thème est : Le patrimoine durable. Un beau programme est prévu comme chaque année dans notre département valdoisien.

A Enghien-les Bains, les 17 et 18 septembre de nombreuses activités sont organisées.

Exposition photos au Kiosque du Jardin des Roses (du 17 septembre au 31 octobre 2022) : Michel Gorgeu observe et capture au plus près : coléoptères, plantes, arachnides et autres espèces vivantes. La nature en milieu urbain est mise en lumière pour sensibiliser les habitants, pour la faire connaître et la protéger.

Exposition Manège Rétro, Le Carrousel 1900 (les 17 et 18 septembre 2022) Le manège de notre enfance avec neuf sujets ; Cygnes, cochon, carrosse, éléphant, tigre, coq et 3 chevaux le tout en bois.

Visitez le casino Barrière d’Enghien-les-Bains : découvrez les coulisses d’un monument majestueux qui surplombe le lac d’Enghien-les-Bains ainsi que l’atmosphère unique du premier Casino de France au travers d’une visite guidée de ses salles de jeux. Cette visite sera l’occasion aussi de découvrir, le Salon des Princes, espace privilégié dont l’accès est ultra limité.

Infos réservation :

Places limitées, réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme Accès réservé aux personnes majeures et munies d'une pièce d'identité, tenue correcte exigée, ne pas être interdit de Casino

Parcours et chemins inédits d’Enghien-les-Bains :

Chemins Inédits vous propose de découvrir la ville à travers un parcours valorisant le patrimoine d’Enghien-les-Bains au niveau architectural. En famille ou entre amis, en compétition ou en flânant dans les rues, découvrez au fil du parcours l’architecture éclectique d’Enghien et faites la différence entre Art Déco et Art Nouveau. Le quartier Ormesson, la rue Félix Faure ou encore le Boulevard Hippolyte Pinaud entre autres n’auront plus de secret pour vous…

Infos réservation : ICI

Places limitées, réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme

