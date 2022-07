IDFM fait peau neuve !

Bonjour à toutes et à tous ! 😁

Je suis Rémi, web master du site et de l’application mobile IDFM.

Comme vous avez pu le constater, IDFM Radio a fait peau neuve, dans un soucis constant d’amélioration.

Dans cette démarche, nous avons mis à jour le site internet, pour une structure plus moderne et plus sécurisée, vous pouvez retrouver les différentes améliorations sur le site :

-Changement total d’aspect, plus moderne

-Responsive ( compatible mobile à 100% )

-Plus sécurisé comme vous pouvez le voir ci dessous :

-Protection BruteForce

-Anti-virus qui détecte les failles

-Robot qui m’averti du moindre comportement suspect

-Temps de réaction plus rapide

-Nouvelle norme de codage HTML5

-Ajout d’un système de classement

-Ajout d’un système de commentaires

-Ajout d’un nouveau player pour écouter la radio

Vous avez pu notamment le constater, j’ai également développer une application pour tous les téléphones Android ( non iPhones ), qui est également adaptée à la radio et totalement indépendante du site internet.

Vous pouvez retrouver l’application dans le Google Play Store, en accédant au lien ci dessous, ou en tapant IDFM Radio 98FM dans ce même store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remi.idfmradio98fm

Voici quelques images de l’application :

Grace à cette application, vous pourrez écouter IDFM Radio, partout dans le monde, en un clic !

Nous pourrons également vous envoyer des notifications pour vous tenir informés de la vie de la radio.

Vous pourrez retrouver tous nos réseaux sociaux directement dessus, voter pour nous, et partager la radio très facilement avec vos amis à l’aide du bouton « Partagez avec vos amis »

J’ai également intégré une fonction de « Sleeping Time », une sorte de radio réveil, sur lequel je travaille toujours, qui est donc limité actuellement à 3 heures ( ça fait court la nuit de sommeil, alors à n’utiliser que pour la sieste, et avec un réveil classique en plus car il se peut qu’il fasse le têtu et ne sonne pas, méfiez vous, c’est toujours en développement ! 😅 )

Vous avez également la possibilité d’écouter IDFM en arrière plan, pendant que vous utilisez votre téléphone, une bannière s’affichera alors dans votre barre de notifications vous indiquant la lecture d’IDFM ( comme Spotify ou tout autre application de musique )

Je suis donc très heureux de vous présenter les deux nouveautés sur lesquelles j’ai durement travailler ces dernières semaines avec l’aide de Sabrina, qui fait un travail remarquable.

Je tiens également à préciser que le site et l’application sont susceptibles d’évoluer prochainement.

N’hésitez pas à me faire un retour sur vos impressions et avis en commentaire ci dessous, à donner votre avis et noter également l’application sur la page du Google Play Store, ça l’aidera à monter dans les classements pour la trouver plus facilement.

Merci à tous d’avoir lu cet article.

Cordialement,

Rémi