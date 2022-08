IDFM Radio en DAB+ à la rentrée !

Nous vous l’avons annoncé sur les réseaux depuis quelques mois, votre radio préférée diffusera en DAB+ dès lundi 5 septembre 2022 !

IDFM RADIO votre média social de proximité Valdoisien depuis 1983 sur la fréquence

98 FM, a été retenu par L’ARCOM pour son passage en DAB+.

Cette reconnaissance est gage de confiance et de sérieux pour notre radio qui

fête cette année ses 40 ans.

Le DAB+ vient en complément de la bande FM que nous occupons depuis 1983.

Cette technologie va permettre à la radio d’élargir sa zone de diffusion à

toute l’Ile-de-France . Le recouvrement de la zone très convoitée

de la région parisienne va engendrer un gain de 10 millions d’auditeurs

potentiels pour notre radio valdoisienne.

Cette extension de la zone de diffusion va permettre à IDFM Radio de faire

rayonner le Val-d’Oise dans toute l’Ile-de-France. Ce qui permettra à nos

différents partenaires de bénéficier d’une plus forte audience !

Qu’est ce que le DAB+ ?

Le DAB+ est en d’autres termes, la modernisation de la radio et la

démocratisation de celle-ci pour tous les auditeurs. Cette technologie permet

d’écouter la radio gratuitement et sans abonnement d’un opérateur mobile.

Vous pouvez capter le DAB+ par les ondes sans connexion : en voiture, chez

vous ou au bureau.

Avec la qualité de réception numérique indépendamment d’internet, IDFM radio

souhaite offrir à ses auditeurs un confort maximal avec un son clair.

Pas de panique pour les zones non couvertes. IDFM RADIO continuera à être

diffusée sur la bande FM, Le DAB + étant un complément.

Le passage en DAB + se fera donc officiellement le lundi 5 septembre 2022 !

Vous pouvez donc nous écouter :

Sur le 98.FM

Sur l’application IDFM RADIO (Disponible sur Google store pour Android)

Sur notre site internet

En DAB+ (dès septembre)