B comme Barbe bleue – B comme Barbe Noire

Tous les jeudis à 18h00, sur IDFM RADIO vous avez renz-vous avec Didier Delattre pour l’émission : Rendez-vous compte !

En réponse à la devinette de la semaine précédente : Barbara Boyer, responsable presse de L 214, nous explique l’origine du nom de cette association de la cause animale, surtout connue par ses vidéos tournées clandestinement dans les élevages industriels et les abattoirs. Quant à Laury, militante de Anonymous for the voiceless, autre association de défense des animaux, elle nous explique comment elle en est venue à cet engagement, alors qu’elle est fille d’éleveurs. Dans cette émission toujours, B comme le Barbe Bleue de Gambais, surnom de Landru, qui deviendra l’étrange héros du film Monsieur Verdoux de Charlie Chaplin. B aussi comme Barbe Noire le pirate. Sans oublier, la 1ère chronique musicale de Zahra, lycéenne de 17 ans, consacrée aux points communs entre les chanteuses Alicia Keys et Aya Nakamura.

