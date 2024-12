20 ans ! – L’émission A toi les étoiles fête sa 20e année sur IDFM RADIO

A toi les étoiles 20 ans de voyage au cœur de l’astronomie et de l’astronautique

Le 15 décembre 2004, une nouvelle émission faisait son entrée dans la grille de programmation d’IDFM Radio. Son nom : A toi les étoiles. Depuis ce jour, chaque troisième dimanche du mois, de 13h00 à 14h00, l’émission propose à ses auditeurs un voyage fascinant à travers les étoiles, les planètes et les grands défis de l’astronautique.A toi les étoiles, c’est un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’astronomie et d’astronautique, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent découvrir et comprendre les mystères de l’univers. Depuis 20 ans, Franck explore les dernières avancées scientifiques, les découvertes les plus récentes et les grands projets spatiaux. L’émission met en lumière les personnalités qui façonnent l’univers scientifique et technologique, offrant à ses auditeurs une plongée au cœur de l’inconnu.

Au fil des années, A toi les étoiles a bénéficié du soutien de deux figures emblématiques : Danielle Briot, astronome à l’Observatoire de Paris, qui en est la marraine, et Jean-François Pellerin, journaliste scientifique spécialisé dans l’aéronautique, le spatial et l’innovation technologique, qui en est le parrain. Leur expertise et leur passion ont contribué à faire de l’émission un véritable outil d’éducation et de découverte pour tous les publics.

En décembre 2024, A toi les étoiles fête ses 20 ans d’existence, un bel anniversaire qui témoigne de la longévité et de la qualité de ce rendez-vous mensuel. Deux décennies de découvertes, de rencontres et de passion partagée pour l’univers, et l’envie de continuer à regarder vers les étoiles pour les 20 années à venir.

Rendez-vous le dimanche 15 décembre 2024, de 13h00 à 14h00, pour souffler les 20 bougies avec nous et célébrer ensemble ce voyage au cœur des étoiles !