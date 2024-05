A Montlignon, les Runners Laveurs ramassent les déchets avec de jeunes handicapés

Ce mardi 23 avril, les Runners Laveurs, association val d’oisienne de défense de la nature, intervenait au centre Mutuelle la Mayotte de Montlignon pour intervenir auprès des jeunes en situation de handicap du centre. Une expérience appréciée des jeunes comme des organisateurs, qui souligne l’importance de sensibiliser tous les publics aux enjeux environnementaux.

« J’ai trouvé un déchet ! » Dans le parc de la Mutuelle la Mayotte, l’heure est au ramassage. Ce centre, qui accueille des jeunes en situation de handicap, reçoit ce mardi l’association des Runner Laveurs pour une sensibilisation au tri et au ramassage des déchets dans la nature.

Son président, Alexandre Devessier, a créé l’association en juillet dernier avec un objectif : rendre la nature val d’oisienne plus propre. Ce coureur de trail ne supportait plus de courir dans la forêt et de tomber sur des déchets. C’est ce qu’il a poussé à se lancer dans le plogging. Le concept, combiner la course à pied et le ramassage des déchets. Un acte écocitoyen que le président tente de développer dans tout le département : « On organise au moins quatre à cinq rencontres par an. Généralement, on organise plutôt de grosses actions. L’année dernière, on a fait les six heures sur les buttes du Parisis et le 2 juin, on organise un marathon de plogging. »

Ce mardi, l’exercice est un peu particulier pour Alexandre qui intervient pour la première fois à la Mutuelle la Mayotte. Après une sensibilisation le matin sur l’importance de trier les déchets dans les différentes poubelles, l’après-midi est plus ludique. La cinquantaine de jeunes, répartie par groupes, navigue sur le terrain à la recherche de déchets à ramasser. Et les sourires sont au rendez-vous.

Yann Piquet, adjoint de direction à l’IME, salue une initiative utile pour les jeunes en situation de handicap : « Qu’on soit en situation de handicap ou pas, on est d’abord un citoyen et donc on peut agir de plein de façons différentes auprès de la société. »

Les Runners Laveurs souhaitent réitérer l’expérience dans le centre dans les années à venir, et comptent aussi se lancer de nouveaux défis comme battre le record du monde de plogging en 2025.

Arthur GUILLAMO