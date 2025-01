Le cinéma LES TOILES fête ses 50 ans ! [SAINT-GRATIEN]

Le cinéma les Toiles fête ses 50 ans d’existence les 24, 25, 26 janvier 2025.

Afin de fêter dignement son 50ème anniversaire, le cinéma Les Toiles organise un grand week-end de célébration dont vous trouverez le déroulé ci-après :

Vendredi 24 janvier à 20h45 – THEATRE JEAN MARAIS

« TRUFFAUT CORRESPONDANCE »

Voilà une pièce qui ne ravira pas seulement les plus adeptes cinéphiles… « Truffaut-Correspondance» dévoile avec justesse et délicatesse l’âme et les pensées du légendaire cinéaste français à travers ses lettres. Un voyage épistolaire captivant qui vous plongera au cœur de l’univers de l’homme derrière la caméra.

3 tarifs : 13 € / 12 € / 8 €

Le tarif de 12 € sera appliqué sur présentation du billet de la séance du samedi 25 janvier 18h30 ou du dimanche 26 janvier à 16h aux Toiles

Informations et réservations au : 01 39 89 24 42

Pour tous dès 12 ans

Samedi 25 janvier à 18h30 – CINEMA LES TOILES

« Le ciné-quiz des 50 ans »

Le cinéma Les Toiles est aussi célèbre pour son ciné-quiz qui fait chaque année des nœuds au cerveau des spectateurs les plus joueurs et permet au plus fortiche de gagner un an de cinéma. Autant dire que les créateurs du ciné-quiz vont mettre le paquet à l’occasion du jubilée. Photos mystères, charades, blind-tests… Vont-ils prévoir une thématique anniversaire ? Un focus sur l’année 1975 ? Les acteurs qui fêtent leurs 50 ans en 2025 ? Le chiffre 50 au cinéma ? Réponse pendant ce grand moment de convivialité qui mêlera fous rires, cinéphilie et saine émulation.

20h : Verre de l’amitié suivi de la projection du film de Jean-Paul Rappeneau LE SAUVAGE (1h45 avec Catherine Deneuve et Yves Montand. 1975. Version restaurée)

Las de la vanité parisienne, Martin, créateur de parfums, s’est exilé sur une île d’Amérique latine. Un jour qu’il est de passage à Caracas, sa nuit est troublée par l’irruption de Nelly, volcanique jeune femme fuyant son fiancé. Elle propose à Martin de lui vendre un Toulouse-

Lautrec, emprunté à son patron, en guise de salaire s’il l’aide à rentrer en France. Celui-ci accepte. Soulagé, il regagne son île où il a la surprise de retrouver Nelly.

22h30 : Ciné karaoke

Tarif unique : 4 €

Pour tous dès 12 ans Les préventes sont ouvertes à la caisse du cinéma et sur notre site : https://lestoiles-saintgratien.fr/

Dimanche 26 janvier à 16h – CINEMA LES TOILES

Ciné-concert « Le petit fugitif » par Inigo Montoya

Iñigo Montoya revisite en musique les aventures de Joey, « Le petit fugitif ». En invitant Clémentine Buonomo au cor anglais, le trio navigue entre musique de chambre, boucles électroniques et bruitages psychédéliques, pour révéler à son paroxysme la joie, le drame, et la poésie de ce chef d’œuvre de 1953.

A Brooklyn, livré à lui-même le temps d’un week-end, Joey fait une fugue et errer seul à Coney Island, vaste parc d’attraction à ciel ouvert…Une grande aventure commence.

Tous publics à partir de 8 ans – Tarif unique : 4 € Les préventes sont ouvertes à la caisse du cinéma.