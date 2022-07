Venez découvrir l’univers musical de SEBKA

Charme, humour, tendresse et bien plus…

Une envoutante et talentueuse ABYR notamment !

Sebka, parolier autant que mélodiste, est un artiste à l’élégante silhouette, souple et décontractée – on l’appelle » Le dandy désinvolte »-, au sourire généreux, aux yeux qui ‘regardent » vraiment » l’Autre. Il scrute aussi son moi intérieur, non par culte de la personnalité, – oh là, non là vous n’y êtes pas, ce n’est pas le genre du bonhomme ! – mais pour écouter et donner voix à sa part féminine. Il y consacre son premier album » Un peu des deux » , illustré par un clip sur You Tube, très troublant. N’est-ce -pas le plus bel acte féministe qu’un homme puisse faire ?

Et la vie, comme pour l’aider dans sa quête, a placé sur son chemin, l’émouvante

Abyr, chanteuse franco-libanaise, toute en charme et en volonté farouche de porter haut et fort, la Cause des femmes, sans agressivité mais sans rien lâcher ! Au premier regard, à l’atelier d’écriture de chansons de Claude Lemesle, – auteur de plus de 3000 chansons, et Président d’honneur de la SACEM. Ils sont tombés en amour et, tout en suivant une route en solo, ils tricotent, depuis et ensemble, des chansons à deux voix, toujours portées par les compositions de Sebka. Est-ce son enfance picarde ou ses études de russe qui donne à Sebka cet » accent » particulier de Flandre, qui n’est pas sans rappeler celui d’un Brel ou d’un Stromaë dans leur diction incomparable. Celle d’Abyr excelle aussi, dans l’émotion, l’égrenage des mots, elle les savoure et les habite avec force ou tendresse.

Dans son premier CD » La femme au bouclier » – tout est dit déjà dans le choix de ce titre – croit en l’amour ( »Le rythme de nos je t’aime »), et quand il s’en va, elle y pense encore plus fort ( »Boîte à bijoux »), Elle pense aussi aux femmes du monde entier en parlant de sa relation avec son père ( »La femme au bouclier ») ou en évoquant le désir de liberté d’une Saoudienne de Djeddah ( »Lamia »), et enfin la chanteuse nous touche en plein cœur quand elle évoque son Liban natal qu’elle et sa famille ont dû fuir à cause de la guerre quand elle n’avait que 5 mois ( »Quelqu’un qui m’oublie »).

Venez passer une heure avec ces deux-là – Sebka est seul dans le studio mais l’hologramme d’Abyr y flotte gracieusement, convoqué par son talent et l’amour de son inconditionnel de son homme. Ils vous » embarqueront » et vous trouverez qu’une heure, c’est trooooooop court !

Voici les lieux et dates de leurs concerts de juillet :

Le 2 juillet Sebka accompagne Abyr à 19H au 16 Café de la Blaise à Crécy-Couvé (28), avec Emek Evci à la contrebasse.

Le 7 juillet Sebka en solo à 20H30 à Saint-Étienne (42) au Remue-Méninges.

Les 9 et 10 juillet je Sebka en solo à 23H30 à Avignon (84) à la Maison de la Poésie.

Le 14 juillet Sebka en co-plateau à 21H avec Abyr à Aix-en-Provence (13) au 3C.

Le 15 juillet Sebka en co-plateau à 20H30 avec Abyr à Puget-sur-Durance (84) à la Guinguette.

Le 16 juillet je serai en co-plateau à 19H30, puis 21H (pause à 20H), avec Abyr à Aurillac (15) à l’Alouette Café dans le cadre du dispositif culturel municipal Les beaux jours.

Pour les curieux, les impatients…

Site fourni à consulter : https://sebka.fr

Et des clips, des clips sur YOU TUBE !

https://youtu.be/dDns2LS2IbU

https://youtu.be/IIzfWo7fg_Q?t=2

https://youtu.be/qPClWRenWCI

https://youtu.be/hL4aXxmrQ0Y

https://youtu.be/2vvkaWPFua4

https://youtu.be/A7eq_ui6-Ic

et bien d’autres !