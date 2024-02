Soisy-sous-Montmorency : Semaine des femmes du 4 au 8 mars

Du 4 au 8 mars, une semaine

dédiée aux femmes

Pour la Ville de Soisy-sous-Montmorency, la place de la femme dans la société est un sujet important. C’est pourquoi, depuis une dizaine d’années, les centres sociaux municipaux organisent la Semaine des femmes autour de la journée du 8 mars.

Du 4 au 8 mars, toutes les Soiséennes seront les bienvenues sur les deux centres pour participer aux nombreux ateliers proposés. L’idée est de pouvoir parler des droits des femmes, de l’égalité homme-femme et de la place de la femme dans le monde d’aujourd’hui.

Des ateliers gratuits

Au programme : ateliers d’arts, de danses, de jeux ou d’échanges et de débats où bienveillance sera de mise. Pour conclure cette semaine, les participantes des deux centres se retrouveront pour un goûter aux Campanules.

Ces moments de partage et de réflexion seront aussi l’occasion pour les femmes de s’offrir du temps pour elles.

Infos pratiques :

Le programme complet : lundi 4 mars : atelier Team-building (9h-12h aux Noëls), art thérapie (14h-16h aux Campanules) Mardi 5 mars : Informations et débat autour des droits des femmes et de l’égalité (10h-12h aux Noëls et 14h-16h aux Campanules), atelier danse (14h-16h aux Noëls)

Jeudi 7 mars : Art thérapie (10h-12h aux Noëls), atelier danse (14h-16h aux Campanules) Vendredi 8 mars : Sophrologie (9h45-11h15 aux Campanules), goûter partagé, discussion et jeux entre toutes les participantes des deux centres (14h-16h aux Campanules)

Inscriptions à partir du 26 février sur place ou par téléphone 01 34 05 22 00 (Les Campanules), 01 34 17 41 74 (Les Noëls)

Les Campanules : 19, rue de l’Égalité Les Noëls : 9, avenue de Normandie