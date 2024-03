Le Val d’Oise au salon de l’agriculture

Jusqu’au 3 Mars à la porte de Versailles la 60 ème édition du Salon avec vos producteurs locaux :

Le Val d’Oise possède plus de 55 300 hectares de terres agricoles, ce qui représente presque la moitié de son territoire, et compte environ 515 exploitations différentes. Il est notamment le premier département arboricole de la Région Île-de-France. L’enjeu est donc de taille et c’est pour y répondre, que le Département a renforcé en 2021 sa politique en faveur du monde agricole, autour de 6 enjeux prioritaires :