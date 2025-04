Saiyan Fight : L’événement de Muay Thaï à ne pas manquer le 19 avril 2025 à Sannois

RDV dans le Carré des artistes : Vendredi 11 avril à partir de 16h20 avec Adama Sissoko et Rayan Imarazene (combatant).

La Team Muay Thaï Academy 95 de Sannois est ravie d’annoncer l’organisation du « Saiyan Fight », un gala exceptionnel de Muay Thaï qui se tiendra le samedi 19 avril 2025.​

Cet événement promet une série de combats intenses, mettant en vedette des nakmuays talentueux prêts à démontrer leur maîtrise. Le Muay Thaï, reconnu pour sa puissance et son efficacité, est un art martial ancestral qui combine l’utilisation des poings, coudes, genoux et tibias, tout en incarnant des valeurs telles que le courage, le respect et l’honneur.​

Informations pratiques :

Date : Samedi 19 avril 2025​

Lieu : Gymnase Jean – Claude Bouttier à Sannois​

Billetterie : Les places sont disponibles à l’achat en ligne.​

Ne manquez pas cette occasion unique d’assister à des affrontements spectaculaires et de soutenir les athlètes locaux dans une ambiance conviviale et passionnée. Pour plus d’informations et pour réserver vos billets, rendez-vous sur le site officiel de la Team Muay Thaï Academy Sannois.​

Venez nombreux pour célébrer ensemble la richesse et la puissance du Muay Thaï lors du Saiyan Fight ! Ouverture des portes : 17h00 début des combats 18h00​

Présentation de la Team Muay Thaï Academy Sannois

La Team Muay Thaï Academy Sannois est une association dédiée à l’enseignement et à la promotion du Muay Thaï, également connu sous le nom de boxe thaïlandaise. Fondée sur des valeurs telles que la maîtrise, le courage, la moralité, le fair-play, le respect, l’honneur, l’humilité et la loyauté, l’académie offre un environnement sécuritaire, familial et encourageant pour tous ses membres.

Le club propose une variété de cours adaptés à différents publics et niveaux d’expérience :

Cours mixtes (à partir de 15 ans, femmes et hommes) : Ces entraînements conviennent aussi bien aux débutants qu’aux compétiteurs, favorisant une belle cohésion de groupe et un sentiment d’appartenance à la « famille » Muay Thaï Academy. ​

Cours éducatifs (enfants et adolescents) : Destinés aux Baby Nakmuays (4-6 ans), enfants (7-10 ans) et adolescents (11-14 ans), ces cours permettent aux jeunes de canaliser leur énergie, d’améliorer leur condition physique et d’apprendre des valeurs transposables au quotidien. ​

Cours 100% féminins : Spécialement conçus pour les femmes, ces cours offrent un créneau dédié pour travailler le cardio, le renforcement musculaire et la technique du Muay Thaï, dans un cadre adapté et bienveillant. ​

Séniors et sport santé : Ces séances adaptées visent à améliorer le bien-être physique et mental des participants en travaillant le renforcement musculaire, l’endurance, la mobilité articulaire, l’équilibre, la coordination, la respiration, la souplesse et la mémoire.

Les cours se déroulent principalement au Gymnase Gambetta, 50 rue des Aulnaies, 95110 Sannois. Pour plus d’informations sur les horaires, les tarifs et les modalités d’inscription, n’hésitez pas à consulter le site officiel de la Team Muay Thaï Academy 95 Sannois.