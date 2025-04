Le 114ème collège du Département est à Persan

Le Département a investi 20,4 millions € dans la construction et l’aménagement du collège Suzanne Lenglen.

Afin d’accompagner l’évolution démographique scolaire de la commune, le Département a construit un nouveau collège à Persan d’une capacité de 650 élèves, sur un terrain de 10 878 m² mis à disposition par la commune. Ouvert depuis le 3 mars 2025, il accueille ses 316 premiers collégiens de la 6ème à la 3ème.

Conçue par l’agence Marjan Hessam, l’architecture du collège s’intègre sobrement avec des surfaces en verre, du bois et du métal thermolaqué. Agencé autour d’un patio appelé « Agora », le rez-de-chaussée regroupe les espaces de vie suivants :

Le CDI

La salle de permanence

La maisons des élèves

Le restaurant scolaire (cuisine de production sur place) pouvant accueillir 400 demi-pensionnaires

Le pôle administratif

Le pôle santé

À l’étage, se situent :

Le pôle enseignement, composé de 20 salles de classe, d’une classe musique, d’une salle d’arts plastiques, d’une salle d’expérimentation, et d’un atelier des classes.

Le pôle enseignant.

Un Lab@Ulis sera également aménagé pour accueillir une classe ULIS dès la rentrée de septembre 2025. La cour a été pensée avec différents ilots arborés et des mobiliers innovants propices aux échanges et à la lecture. Enfin, ce collège dispose d’un terrain extérieur multi activités (basket et handball) et de deux tables de ping-pong.

En 2025, le collège bénéficiera de cinq actions éducatives financées par le Département : deux actions sur la thématique de l’égalité femmes-hommes, deux actions sur l’orientation professionnelle et une action sur le climat scolaire et la lutte contre le harcèlement.

« Nous avons le Département le plus jeune de France métropolitaine. C’est une immense responsabilité. Pour l’avenir de nos jeunes, pour l’attractivité et pour le dynamisme de notre territoire. Je pense aussi aux générations d’élèves, de professeurs et d’agents qui vont s’y succéder. Je pense aux souvenirs, aux projets et aux amitiés qui vont naître. C’est assez extraordinaire quand on y pense. Ce collège porte le nom de la célèbre joueuse de tennis Suzanne Lenglen, surnommée la « divine » et détentrice d’un palmarès exceptionnel de 241 titres, dont 3 médailles Olympiques. Elle est un exemple de détermination, d’engagement et de persévérance pour nos enfants. Un petit mot pour nos chers collégiens en guise de conclusion. Ce collège est désormais le vôtre : saisissez-le et construisez votre réussite ! » a souligné Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département, lors de l’inauguration de l’établissement.

Qui est Suzanne Lenglen ?

Ce deuxième collège public de Persan porte le nom de Suzanne Lenglen (1899-1938), une sportive d’exception, surnommée la « divine », détentrice d’un palmarès exceptionnel de 241 titres, dont 3 médailles Olympiques en tennis. Elle est un exemple de détermination, d’engagement et de persévérance.

Dans le cadre de son plan Marshall des collèges, Le Département a investi plus de 20,4 millions d’euros dans la construction, l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement scolaire, avec le soutien du Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FS2i) et de l’Etat.

Découvrez en images l’inauguration du collège.

Vous pouvez également écouter le podcast réalisé à cette occasion par IDFM radio le Mercredi 2 Avril :

Photos : ©CDVO/Ophélie Bleunven