Prochaine ZADimanche exceptionnelle : Dimanche 1 octobre 2023 !

Rendez-vous des sauveteur·euses de terres

dès 11h à la Patte d’Oie de Gonesse



Réécouter l’interview du Président du collectif: Pour le triangle de Gonesse Bernard Loup

11h30-12h30 : Visite du site voulu par la présidente du Conseil régional et le maire de Gonesse pour la Cité scolaire sur le Triangle de Gonesse et présentation des sites possibles dans Sarcelles et Villiers-le-Bel.

12h30- 14h : Pique-nique apporté par chacun·e, musique et chants (invité surprise).

14h-15h30 : Prises de parole et débats sur le projet de Cité scolaire et sur la situation juridique et politique du Triangle de Gonesse dans le contexte des luttes en Ile-de-France

Oui aux terres de Gonesse ! – Un autre projet est possible

