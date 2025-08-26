Parlons handicap 

L’agglo Roissy Pays de France organise des actions de sensibilisation au handicap tout au long de l’année. Rendez-vous à la rentrée pour découvrir une exposition immersive et participer à une journée dédiée au handicap
avec L’exposition « L’Odyssée des invisibles »
Plongez au coeur d’une exposition immersive du livre de L’Odyssée des DYS d’Elvire Cassan du 13 au 27 septembre 2025 au sein de la médiathèque intercommunale à Fosses et du 29 septembre au 11 octobre 2025 à Marly-la-Ville.
10 portraits, 10 récits, 10 voix pour sensibiliser, voir, entendre et ressentir comme une personne porteuse de ce handicap invisible.
Une journée dédiée aux
handicaps invisibles : les troubles
neurodéveloppementaux
Aux côtés de l’association Entr’Ed, Roissy Pays de
France vous invite à participer à une journée de
sensibilisation le samedi 11 octobre 2025 de 9h30
à 12h30 à la salle Lucien Jean de Marly-la-Ville. Au
programme : des tables rondes avec la présentation
de l’Institut Médico-Éducatif Madeleine BRES et de
l’institut thérapeuthique éducatif et pédagogique de
Marly-la-Ville puis présentation de l’association Entr’Ed
sur le thème « Être DYS en 2025 ».
Informations pratiques
Ouvert à tous
gratuit
Plus d’informations sur ROISSYPAYSDEFRANCE.FR