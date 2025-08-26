Parlons handicap 

L’agglo Roissy Pays de France organise des actions de sensibilisation au handicap tout au long de l’année. Rendez-vous à la rentrée pour découvrir une exposition immersive et participer à une journée dédiée au handicap

avec L’exposition « L’Odyssée des invisibles »

Plongez au coeur d’une exposition immersive du livre de L’Odyssée des DYS d’Elvire Cassan du 13 au 27 septembre 2025 au sein de la médiathèque intercommunale à Fosses et du 29 septembre au 11 octobre 2025 à Marly-la-Ville.

10 portraits, 10 récits, 10 voix pour sensibiliser, voir, entendre et ressentir comme une personne porteuse de ce handicap invisible.

Une journée dédiée aux

handicaps invisibles : les troubles

neurodéveloppementaux

Aux côtés de l’association Entr’Ed, Roissy Pays de

France vous invite à participer à une journée de

sensibilisation le samedi 11 octobre 2025 de 9h30

à 12h30 à la salle Lucien Jean de Marly-la-Ville. Au

programme : des tables rondes avec la présentation

de l’Institut Médico-Éducatif Madeleine BRES et de

l’institut thérapeuthique éducatif et pédagogique de

Marly-la-Ville puis présentation de l’association Entr’Ed

sur le thème « Être DYS en 2025 ».

Informations pratiques

Ouvert à tous

gratuit

Plus d’informations sur ROISSYPAYSDEFRANCE.FR