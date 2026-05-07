Opération D’Entraide Régionale

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L’ODER, Opération D’Entraide Régionale, est une «brocante de charité» qui se déroule chaque année au cours du week-end de l’Ascension depuis plus de 50 ans à Montmorency dans le Val d’Oise.

 

Sa vocation est d’aider financièrement des associations s’occupant de personnes âgées, malades, handicapées ou de familles en difficultés.

L’ODER, association loi 1901, créée en 1964, avec le soutien de 21 villes partenaires du Val d’Oise, mobilise chaque année plus de 500 bénévoles venant de plus de 80 communes des environs de Montmorency.

La particularité de l’ODER est de fonctionner ponctuellement (une fois par an pendant quelques semaines) et uniquement avec des bénévoles pour installer, collecter, trier et vendre.

 

DEPOT SUR PLACE : du dimanche 3 mai au samedi 9 mai 2026,
RAMASSAGE samedi et dimanche 9 et 10 mai 2026
VENTE : jeudi 14, samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2026.
12bis avenue Victor Hugo à Montmorency

www.oder95.fr

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