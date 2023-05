Nous sommes partenaire pour la 2 ème fois du festival Le parc aux étoiles

Festival Le Parc aux Étoiles a été créé et lancé à l’initiative du Comité des Fêtes de Nesles-la-Vallée en 2021 au sortir de la période Covid. 2022 a donc vu la première édition de ce festival annuel (le second samedi du mois de juin) à la programmation éclectique de musiques actuelles. Ce festival offre également une scène ouverte, et donc la possibilité pour des groupes amateurs sélectionnés de s’y produire.

Grâce à ses bénévoles, le festival Le Parc aux Étoiles veut s’inscrir durablement sur l’agenda municipal tout comme la célèbre brocante de la ville organisée, elle, depuis plusieurs décennies.

Le podcast de LA MATINALE du Lundi 15 Mai 2023 avec Dilip et Maxime, co-organisateurs du festival