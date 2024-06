Finale VOBot, Challenge robotique dédié aux collégiens

Ecoutez les collégiens, Virginie TINLAND, Vice-présidente déléguée à la Jeunesse et à l’Education et le streamer TPK

Depuis sept ans, le Département du Val d’Oise met en place le dispositif « Codage pour tous » et dote les établissements d’un kit d’initiation à la robotique pour permettre aux enseignants et aux élèves d’appréhender la robotique. En fin de chaque année scolaire, les collégiens se retrouvent pour s’affronter à l’occasion de la compétition annuelle de robotique appelée « VOBot Challenge ».

Le Département du Val d’Oise est connu pour être une terre d’innovation, un territoire connecté et ancré dans son époque ! VOBot Challenge est un concours qui compte en Val d’Oise, parce qu’il témoigne de la formidable ingéniosité, mais également de la richesse du savoir-faire technique de nos collégiens. Il révèle la difficulté du travail en équipe, l’importance de savoir résister à la pression avec un chronomètre qui défile ; les vertus de la persévérance, de la logique et de l’imagination. Il met en lumière toute la complexité de la robotique mais aussi tout son potentiel. Bravo à toutes et à tous pour votre participation et surtout pour votre créativité » souligne Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise.

Le numérique est un outil devenu indispensable dans le domaine éducatif. Utilisé à bon escient, il favorise l’apprentissage des collégiens et leur fournit les clefs de la réussite pour les métiers de demain. Lancé en 2018, le VOBot challenge a permis au Département d’introduire l’apprentissage du codage dès le collège, une compétence nécessaire notamment pour se projeter dans les métiers du numérique et des « Ed Tech » de demain.

Le nombre de collèges participants à ce défi augmente chaque année. La première édition avait réuni 10 collèges contre 66 cette année. De plus, pour continuer de sensibiliser dès le plus jeune âge les collégiennes aux métiers de la tech, le Département a choisi de créer un prix féminin, visant à récompenser la meilleure équipe 100% féminine.

Pour la 8ème édition, 724 collégiens répartis en plus de 180 équipes se sont affrontés pendant 2 jours à Franconville. Pour la première fois, la médaille d’or toute catégorie et le prix féminin ont été attribués à la même équipe, « les Pierrots 3.0 » du collège Pierre Perret de Bernes-sur-Oise.

Chaque année, le Département investit environ 125 000 euros dans la numérisation des 112 collèges du Val d’Oise. Cet investissement permet l’installation de tableaux numériques interactifs, le déploiement de la fibre optique, de nombreux autres équipements tels que des tablettes, des webradios ou WebTV.

Crédit photo : CDVO / Laurent But