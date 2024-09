La Semaine Bleue est l’occasion pour la Ville de proposer, chaque année, une semaine riche en animations pour nos seniors. Rendez-vous du 13 au 20 octobre avec un voyage sur les traces de Gustave Eiffel !

Avec une thématique aussi forte, nul doute que nos aînés vont en prendre plein les yeux durant cette semaine qui leur est dédiée. Si la Tour Eiffel sera évidemment à l’honneur avec une visite de la Dame de Fer, ce sera aussi l’occasion de (re)découvrir ses autres édifices célèbres marqués, pour certains, par l’utilisation de matériaux et de techniques révolutionnaires.

Grâce à une conférence, une pièce de théâtre ou encore une projection cinématographique vous découvrirez tout sur l’ingénieur de génie mais aussi l’homme côté coulisse. Vous aurez également l’occasion de découvrir la Révolution Industrielle et les changements de cette époque.

Mais comme cette semaine est aussi faite pour s’amuser, de nombreuses animations mettront à l’honneur la fête et l’esprit convivial : le loto, thé dansant, le quiz, la conférence gourmande sans oublier le grand repas de clôture !

Semaine bleue à Beauchamp

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Beauchamp propose aux séniors une Semaine Bleue riche en animations !

Lundi 30 septembre

De 9h30 à 12h : jeu prévention routière

Salle Anatole France

Mardi 1er octobre

9h-10h : réveil musculaire

10h30 – 11h30 : Sophrologie

12h : déjeuner découverte à la résidence Eugène Robin suivi d’une animation café-quiz

Résidence Eugène Robin

Mercredi 2 octobre

12h : Dégustez un « Menu presque parfait »

concocté par le Conseil Municipal des Enfants, suivi d’un après-midi jeux de société

Restaurant Scolaire

Jeudi 3 octobre

Sortie au Château de Chantilly. Visite libre, pique-nique (fourni par le CCAS), spectacle, etc. Tarifs : personne imposable 17€ / personne non-imposable 8€.

Départ à 9h, retour vers 18h30.

13 places disponibles.

Vendredi 4 octobre

10h30 – 12h : « Marche bleue » et défis en équipe

Départ : Centre Omnisports – Arrivée : Salle A.F

12h – 14h : déjeuner buffet

14h – 17h : loto – Goûter

Salle Anatole France

Samedi 5 octobre

18h : « Un océan de rides », conte ado/adulte

Médiathèque Joseph Kessel

« Louis et Germaine, en équilibre sur le rebord du monde, se chipotent le bout du bec pour faire passer le temps… Puis un beau matin, la neige débarque et la vie toute pimpante recommence…Sur fond de chants et d’accordéon, la conteuse nous déroule le fil de toute une vie. Au rythme des saisons, les personnages se dévoilent. »

Et pour n’oublier personne :

Des petits messages réalisés par les enfants de l’accueil de loisirs seront distribués pendant la semaine aux personnes qui se font livrer les repas à domicile.

Transport en P’ti Bus possible sur réservation et sous conditions.