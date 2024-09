« Cette 28e édition automnale du festival JAZZ AU FIL DE L’OISE 2024 prendra place dans le Val d’Oise du 21 septembre au 15 décembre 2024. Une édition marquée par les Olympiades pour lesquelles dix structures culturelles estampillées « Val d’Oise-Terre de Jeux » réunies sous le vocable l’Art du collectif, soutenues par le gouvernement croiseront leur diversité artistique, rejoignant ainsi les différents théâtres ou lieux de culture et communes habituellement engagées sur l’événement.

Cette session automnale fait la part belle à un jazz exubérant, ouvert à tous les styles et cultures, attentif à l’évolution de la carrière d’artistes que nous aimons à suivre au fil des éditions Jafo. Son âme libertaire et gourmande se combinera gracieusement à la musique classique, avec un concert-événement ambitieux, LE CHANT DE LA TERRE autour de MAHLER sur la scène nationale de Pontoise /théâtre des Louvrais (29 novembre ), avec FRANCK TORTILLER à Valmondois (10 novembre) ou SHANI DILUKA à Osny (15 décembre) ; aux musiques cousines avec MARIANA FLORES à Pontoise dans le cadre du Festival baroque (18 octobre) ou le cubain ROBERTO FONSECA et sa Gran Diversión (9 novembre) ; aux musiques du monde avec LA GRANDE TABLE à l’Abbaye de Royaumont (23 novembre) ou le Tales of Nar des frères CHEMIRANI à La Collégiale de Montmorency (1er décembre).

D’autres merveilleux artistes de renom viendront à notre rencontre tels le trompettiste AVISHAI COHEN à l’Abbaye de Royaumont (24 novembre ), SISSOKO/SEGAL/PEIRANI/PARISIEN à Herblay (27 novembre), FIONA MONBET au Centre des Arts (8 novembre), YOM avec son Rythme du Silence (14 décembre), DAVID ENHCO pour l’hommage à JUDY GARLAND (6 décembre), PIERRE DE BETHMANN (22 novembre), PAUL LAY/GERALDINE LAURENT (8 décembre), K.D. OCTET (7 décembre)… et encore !

Sans doute aiguillonnée par l’Olympisme ambiant, une discipline s’invite en force dans cette édition, la danse, dans sa forme la plus actuelle, le hip-hop, la breakdance. La soirée de présentation du 21 septembre à Pontoise, que je ne peux que recommander, offrira ainsi une création Again and again, entre les mains du bouillonnant THÉO CECCALDI et dans les pas de la danseuse JOHANNA FAYE ; puis ce sera au tour d’ANDY EMLER et de LÉA CAZAURAN de nous livrer leur vision de leurs arts mêlés à Saint-Ouen l’Aumône (15 novembre) ; enfin VINCENT PEIRANI et FRED PAULA avec la création Insight nous conduiront à Mériel, vers des territoires inconnus, à défricher (30 novembre).

Le festival ne déroge pas à sa vocation de creuser le sillon de la transmission, de l’éveil artistique auprès des scolaires, des étudiants ou du jeune public, avec ses actions culturelles sur le terrain et la complicité de nombreux artistes à l’affiche de cette édition.

Une édition passionnante que je vous souhaite de vivre et de partager avec le plus grand nombre.

Public fidèle et nouveaux venus, je me réjouis de vous voir très bientôt ! »

ISABELLE MECHALI,

Directrice