La 13e édition du Concours Bulles de mémoire

L’ONaCVG propose aux collégiens, lycéens et aux jeunes de niveau équivalent, ou souhaitant s’inscrire individuellement, de participer à un concours de bande dessinée autour de la mémoire des grands conflits du XXe siècle.

Un concours sur l’histoire accessible à tous

Depuis 2011, le concours Bulles de mémoire invite les jeunes (qu’ils soient scolarisés ou non, qu’ils travaillent dans le cadre de la classe, chez eux ou au sein d’une structure associative) à réfléchir sur l’héritage des grands conflits contemporains dans la société d’aujourd’hui. Le ou les auteur(s) doivent pour cela créer de A à Z (scénario, dessin, dialogues, etc.) une bande dessinée dont le thème se rapporte aux souvenirs de combattants et victimes ordinaires et anonymes.

Entre histoire, art et mémoire, ce concours se déroule partout en France et encourage de jeunes auteurs à « travailler la mémoire » avec créativité, spontanéité et émotion tout en se documentant sur un thème qui évolue au gré des éditions.

Par le biais du support original et populaire qu’est la bande dessinée, ce concours incite les jeunes à questionner l’histoire et ses conséquences sur les hommes et les femmes qui l’ont vécue. Le sens du concours n’est pas tant de représenter la guerre mais plutôt de valoriser l’histoire racontée, celle d’une réflexion de combattant, victime ou témoin de la guerre.

Modalités de participation

Les collégiens, lycéens et jeunes de niveau équivalent peuvent participer en solo ou en groupe :

En solo : un jeune qui souhaite présenter individuellement une BD ;

un jeune qui souhaite présenter individuellement une BD ; En groupe : 2 à 5 personnes maximum présentant une BD collective.

Modalités d’inscription

Cadre scolaire (via Adage) : un enseignant (enseignement public ou privé sous contrat) peut inscrire un ou des élèves participant en solo et/ou un ou plusieurs groupes d’une même classe à partir du moment où ceux-ci rendent des travaux indépendants les uns des autres.

Hors cadre scolaire (via le formulaire ONaCVG) : l’encadrant d’un jeune ou d’un groupe peut être un responsable familial ou issu d’une structure pédagogique sociale, ou culturelle. Il peut inscrire un ou des jeunes participant en solo et/ou un groupe ou plusieurs groupes à partir du moment où ceux-ci rendent des travaux indépendants les uns des autres…

+ D’infos / https://www.onac-vg.fr/bulles-de-memoire