Kev Adams et le Fridge à Enghien-les-Bains

Le Concept / Une sélection de 4 humoristes (talents confirmés et jeunes pousses)

Extrait de la MATINALE du VENDREDI 23 OCTOBRE avec Sonia et Christophe en compagnie de Kev ADAMS

Le comédy club d’Enghien-les-Bains

Plongez dans l’atmosphère intimiste et brute des authentiques comedy clubs pour une soirée exceptionnelle où les talents du stand-up se succéderont sur scène.

Deux sessions vous sont proposées pour vivre cet événement :

Dîner et spectacle : 19:30 & 21h30

Alliez gastronomie et rires pour la première partie de soirée. Savourez un dîner d’exception au restaurant du casino le Baccara tout en profitant des meilleures punchlines d’une sélection d’humoristes de talent. Une expérience complète pour partager un moment convivial et gourmand au plus près des artistes.