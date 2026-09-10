Julie Zenatti en concert en faveur d’Amour d’enfants

Et si vous vous offriez une belle soirée tout en soutenant une association ?

Le samedi 12 décembre 2026 à 20h30, rendez-vous à l’Église Saint-Germain de Soisy-sous-Montmorency pour un concert exceptionnel avec la talentueuse Julie Zenatti.

Une voix, des émotions, un cadre magnifique… et surtout une soirée qui a du sens.

En prenant votre place, vous participez directement au soutien des actions de l’association Amour d’Enfants.

Votre présence, votre billet, votre soutien permettent à l’association de poursuivre ses projets et de faire vivre de nouvelles actions.

Alors, pourquoi choisir entre se faire plaisir et faire une bonne action ?

On peut faire les deux !À travers cet événement festif devenu un rendez-vous incontournable, l’association souhaite permettre à chaque enfant de vivre pleinement la magie de Noël, entouré de bienveillance, dans un cadre chaleureux, sécurisé et adapté.

Julie Zenatti en concert

Samedi 12 décembre 2026

20h30

Église Saint-Germain – Soisy-sous-Montmorency

Où acheter vos billets ?

La billetterie est accessible :

PremierePartie.com

HelloAsso

Vous pouvez également acheter vos billets directement dans les points de vente à Soisy-sous-Montmorency :

Librairie Bulles de Salon – 1 place Sestre

DS Optic – 17 avenue du Général de Gaulle

Renseignements & réservations

06 61 21 36 73

06 30 42 65 37

amourdenfants@hotmail.fr