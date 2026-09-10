Julie Zenatti en concert en faveur d’Amour d’enfants

Et si vous vous offriez une belle soirée tout en soutenant une association ?
Le samedi 12 décembre 2026 à 20h30, rendez-vous à l’Église Saint-Germain de Soisy-sous-Montmorency pour un concert exceptionnel avec la talentueuse Julie Zenatti.
Une voix, des émotions, un cadre magnifique… et surtout une soirée qui a du sens.
En prenant votre place, vous participez directement au soutien des actions de l’association Amour d’Enfants.
Votre présence, votre billet, votre soutien permettent à l’association de poursuivre ses projets et de faire vivre de nouvelles actions.
Alors, pourquoi choisir entre se faire plaisir et faire une bonne action ?
On peut faire les deux !À travers cet événement festif devenu un rendez-vous incontournable, l’association souhaite permettre à chaque enfant de vivre pleinement la magie de Noël, entouré de bienveillance, dans un cadre chaleureux, sécurisé et adapté.
Julie Zenatti en concert
Samedi 12 décembre 2026
20h30
Église Saint-Germain – Soisy-sous-Montmorency
Où acheter vos billets ?
La billetterie est accessible :
PremierePartie.com
HelloAsso
Vous pouvez également acheter vos billets directement dans les points de vente à Soisy-sous-Montmorency :
Librairie Bulles de Salon – 1 place Sestre
DS Optic – 17 avenue du Général de Gaulle
Renseignements & réservations
06 61 21 36 73
06 30 42 65 37