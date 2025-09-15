Journée du nettoyage de notre planète Samedi 20 Septembre

Journée mondiale du nettoyage de notre planète

En courant et en marchant, aidez-nous à nettoyer la ville !

Venez donner un coup de main, seul, en famille ou avec des amis pour le World Clean Up Day !

World Cleanup Day – 5e édition au Plessis-Bouchard. Rendez-vous à 14h30 au centre culturel Jacques Templier

https://ville-le-plessis-bouchard.fr/

Rendez-vous à 9h30 à Herblay-sur-Seine

Munis de sacs et pinces, les volontaires se retrouveront au Bois des Fontaines pour ramasser les déchets dans une ambiance conviviale.

Les déchets collectés seront ensuite pesés et triés. La matinée se clôturera par un verre de l’amitié.

Plus d'infos ici