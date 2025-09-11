Ce week-end, le Département invite les Valdoisiens à la Fête du Sport, organisée à Athletica à Eaubonne, en partenariat avec l’Etat et le Comité départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise. Cet événement, gratuit et ouvert à tous, propose un programme riche en animations, démonstrations, tournois et défis sportifs.

Dimanche de 14 h à 21 h, les Valdoisiens sont attendus pour une journée sportive placée sous le signe de la découverte et du partage. Au programme, démonstrations de disciplines originales et inclusives : cécifoot, escrime fauteuil, cheerleading, IA & Sport… ainsi qu’un village multisports permettant à chacun de tester différents sports.

Des tournois de basket 3 x 3 et de football 5 x 5, accessibles sur inscription, permettront aux participants de tenter leur chance pour affronter en finale des équipes de haut niveau : une formation mixte réunissant des joueuses du club de Bezons et des joueurs du club d’Ermont en basket, et une sélection All Star en football 5×5.

Tout au long de l’après-midi, des défis sportifs conviviaux : tests chronométrés, relais Parents-Enfants, rugby, cheerleading, handball ou encore badminton, offriront aux vainqueurs la possibilité de remporter une médaille remise par des athlètes ou personnalités de renom. Parmi les personnalités attendues : Anne-Caroline Graphe (multi-championne de France et championne du monde de Taekwondo), Mame Ibra Anne (médaillé de bronze aux Championnats d’Europe d’athlétisme), UnseenSamy (créateur du podcast Podiom), Paroles Véritables (créateur du podcast Paroles Véritables) et Persian Guilda (créatrice de contenu).

La journée se clôturera par un concert de R2, jeune rappeur français de 20 ans, qui connaît une ascension fulgurante sur la scène musicale urbaine. Il cumule aujourd’hui plusieurs millions d’écoutes en streaming et s’impose comme l’une des voix montantes du rap hexagonal.

Les animations sont accessibles sur réservation via le site billetweb.fr. Des food-trucks locaux seront également présents pour assurer la restauration de tous.