Jean-Marie ROLLET et Jean VALLEE dans missions vertes le 17 novembre à 10h00 !

Jeudi 17 novembre Laurence Ducourneau dans MISSIONS VERTES recevra deux invités !

– Jean-Marie ROLLET, Directeur général du Syndicat de Prévention, Collecte et Traitement des déchets ménagers et assimilés du Plessis-Bouchard pour présenter le FORUM ZÉRO DÉCHET qui se tiendra le Samedi 19 novembre.

– Jean VALLEE, Délégué territorial à l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France pour présenter l’Agence.

LE FORUM ZÉRO DÉCHET

C’est Samedi 19 novembre, au Centre Culturel Jacques Templier du Plessis-Bouchard de 10h à 18h 3e édition du Forum du zéro déchet.

Porté par le Syndicat Emeraude, cet événement a pour but d’encourager et de sensibiliser les Valdoisiens dans la réduction des déchets. Sur place, des ateliers gratuits seront proposés tout au long de la journée, avec des passionnés qui partageront leurs secrets pour une consommation zéro déchet !

Fanny Moritz, conférencière engagée dans l’environnement sera présente. À travers des solutions simples et concrètes, elle partage son expertise et incite le public à passer à l’action pour réduire ses déchets et son empreinte carbone.

Conseils et astuces seront proposés pour un Noël plus responsable, des contes pour enfants ou encore des recettes de cosmétiques naturels. Des stands marchands seront présents : savonnerie artisanale, friperie éphémère, vente de produits locaux … Un espace dédié à la réparation sera aussi disponible pour que les habitants viennent faire diagnostiquer et réparer gratuitement leur objet, tout en faisant connaitre des acteurs locaux de la réparation.

Entrée libre – Plus d’infos au 01 34 11 92 90anim@syndicat-emeraude.fr

Centre Culturel Jacques Templier, Rue Pierre Brossolette, Le Plessis-Bouchard, France