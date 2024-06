Inauguration de l’aire de jeu à Montsoult

Christophe a tenu à savoir à quoi ressemblait ce terrain avant la réalisation d’une telle construction :

« Ce terrain était initialement dédié aux activités de sports et de loisirs. C’était plat. Il y avait deux poteaux pour jouer au foot et les jeunes venaient là pour s’amuser. Mais ça restait impersonnel et pas équipé. Un grand terrain en herbe ».

Mais donc aujourd’hui, que contient réellement cette nouvelle Aire moderne ?

« A partir du moment où nous avons planché sur le sujet, cela nous a permis d’avoir plein d’idée. On a pu équiper cette grande Aire de loisirs avec 4 terrains de pétanque, un city stade avec une piste de course à pied autour. Un terrain de foot, un petit, qui n’est pas aux normes mais qui permet une pratique convenable du foot et de l’ultimate. Nous avons un parc de jeu pour enfant. Un pumptrack, qui est un parcours à bosse, qui est utile pour tout ce qui roule : roller, skate, trottinette, petit vélo etc… »

Enfin, le maire d’Éragny-Sur-Oise, Thibault Humbert a tenu à glisser quelques mots :

« C’est vraiment une très très belle réussite et bravo au maire de Montsoult pour cette réalisation mais également à tous les services et entreprises qui ont travaillé pour cette belle réalisation ».

Si vous êtes donc intéressé par cette nouvelle Aire de jeu, complète, familiale et conviviale, rendez-vous à la pépinière à Montsoult.

Lucas LODI