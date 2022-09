IDFM RADIO sera présente en plateau mobile à l’événement annuel dédié aux musicien.ne.s, le D-Day* qui fait son grand retour le 24 septembre de 14h à 19h au Douze à Cergy et sans les masques cette année !

Au programme, un village de stands tenus par les structures musicales du territoire : salles, studios, associations, plateformes dédiées… pour rencontrer les professionnels et échanger sur vos projets.

Mais aussi nos traditionnels speed-meetings, des rendez-vous de 20 minutes avec les professionnels du secteur sur le développement de projet musical : booking, management, distribution, communication, marketing, droits d’auteurs…

Au vu de son succès, nous vous proposons encore cette année, des diagnostics personnalisés de 30 minutes avec les directeur.trice.s artistiques que nous invitons.

Attention, pour les rendez-vous personnalisés, une préinscription est obligatoire par mail à l’adresse com@combo95.org

Aussi comme nous accordons une attention particulière à l’ouïe chez les musicien.ne.s, nous organisons en partenariat avec Agi-Son, le Réseau des musiques actuelles en Ile de France et Earcare Développement, une session de moulage de protections auditives sur mesure à un tarif préférentiel.

De plus, le RIF – Réseau des musiques actuelles en Ile de France vous proposera un dépistage des troubles auditifs gratuitement !

Alors venez nous faire découvrir vos projets !

Infos pratiques :

Entrée gratuite à toute heure

Speed-meetings : inscription le jour J sur place

Diagnostic personnalisé : pré inscription sur com@combo95.org

Moulage de protections auditives – inscription : https://www.earcare.fr/…/d-day-au-douze…/register

*(Journée de rencontres et d’échanges entre artistes et professionnel.le.s du secteur des musiques actuelles) »