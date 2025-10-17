Championnats de France de Natation Élite 25m à Taverny

Cette compétition, organisée sous l’égide de la Fédération Française de Natation, constitue un moment clé de la saison. Elle réunira les meilleurs nageurs et nageuses de l’élite française dans une ambiance à la fois technique, compétitive et festive.

Cette édition 2025 sera qualificative pour les Championnats d’Europe 25m, conférant à l’événement une dimension stratégique supplémentaire pour les athlètes engagés.

https://valparisis.fr/aquaval/championnats-de-france-de-natation-elite-25m