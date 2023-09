En direct de la journée des associations Dimanche 10 Septembre

Ne manquez pas la Journée des associations le dimanche 10 septembre de 10h à 18h au Coeur de ville, 34-36, rue du Général de Gaulle.

Vous y retrouverez les associations enghiennoises sur leurs stands afin de découvrir leurs activités et rencontrer leurs équipes.

Plusieurs services de la Ville seront également présents, dont les services culturels avec l’Ecole de Musique et Danse, la Médiathèque George Sand et le Centre des arts, ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale et la Direction de l’Action de l’Education.

Plus de renseignements par ici : l’annuaire des associations.