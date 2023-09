BRADERIE & BROCANTE DU LIONS CLUB

Samedi 16 Septembre 2023 et Dimanche 17 Septembre 2023 – 08:00

Le Lions Club Enghien-Montmorency organise les 16 et 17 septembre 2023 à Enghien les Bains, deux évènements complémentaires mais distincts, en un même lieu.

Au programme :

Une Braderie en Cœur de Ville, le samedi 16 septembre (Vêtements enfants et adultes, Articles de puériculture, Jouets), avec plus d’espace, de visibilité et de solutions d’aménagement de chaque stand.

Une belle Brocante en Cœur de Ville, le dimanche 17 septembre (Antiquités, Objets et bijoux anciens, Vaisselles, Multimédia, Carterie, Décoration intérieure et extérieure, …), ouverte aux exposants professionnels et particuliers, avec plus de solutions d’aménagement de chaque stand.

Adresse

Cœur de Ville

34-36 rue du Général de Gaulle