Du 16 Mars au 16 Juin et du 16 Septembre au 16 Décembre 2024, venez jouer dans votre restaurant…

Soutenons nos restaurants et commerces de bouche préférés ! Du 16 mars au 16 juin et du 16 septembre au 16 décembre 2024 Le principe : 1 tirage au sort par quinzaine et une remise de lots dans l’établissement où le client a joué pour le mettre en valeur! Pour le client : un ensemble de lots à gagner (valeur : 150€ à 300€). Le concours 1 repas 1 kdo s’installe dans le Val-d’Oise.