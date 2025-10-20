BAM! Festival de Pop Culture 2025

Du vendredi 17 octobre au samedi 15 novembre 2025

L’événement incontournable pop culture de Roissy Pays de France.

Incontournable rendez-vous culturel de l’agglomération, BAM ! Festival de pop culture s’impose comme un temps fort éclectique,

à la croisée des sciences, des arts, de la littérature et de l’imaginaire collectif.

La programmation explore les multiples facettes de la pop culture dans toute sa richesse :

rencontre d’architectes autour de l’habitat lunaire, atelier artistique autour de la technique du collage, atelier d’initiation au manga, rencontre d’autrices, ateliers autour de l’I.A…

Conférences, rencontres, jeux, tournoi de jeu vidéo, séances de cinéma, expositions et ateliers créatifs rythment cet événement,

portés par des équipes de médiathécaires passionnés et de professionnels venus de divers horizons.

L’affiche de cette édition est signée Alex W. Inker, scénariste et dessinateur de bande dessinée,

auteur du roman graphique Krimi (Sarbacane, 2025), l’une des œuvres les plus remarquées de l’année.

Véritable jeu de cherche et trouve, cette illustration foisonnante multiplie les clins d’œil et les références chers au festival !

L’artiste sera présent à la médiathèque intercommunale à Arnouville pour une rencontre et dédicaces, puis sur le salon.

Temps fort de cette nouvelle édition, le salon se tiendra le samedi 15 novembre à l’espace Charles Aznavour à Arnouville.

Son programme sera dévoilé un mois avant sur le site des médiathèques.

Ouvert à toutes les curiosités, BAM ! poursuit son ancrage dans le paysage culturel du territoire

et confirme, avec cette nouvelle édition, sa vocation à rassembler autour de la pop culture.

https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/evenements-et-actualites/actualites/831-bam-festival-de-pop-culture