- Abbaye de Royaumont.
- Château de Chantilly.
- Château de Compiègne.
- Château de Pierrefonds.
- Domaine de Chaalis.
- Musée national de la Renaissance – Château d‘Écouen.
- Sherwood Parc.
- La Mer de Sable…
Les Incontournables de l’Oise & du Val d’Oise
Notre territoire, façonné par des siècles d’histoire est aujourd’hui riche de châteaux (Chantilly, Compiègne, Écouen, Pierrefonds), d’abbayes royales (Chaalis, Royaumont) parmi les plus importants de France, sans oublier des parcs de loisirs (La Mer de Sable, Parc Astérix, Sherwood Parc), qui font la richesse touristique de nos deux départements, associant loisirs, histoire et patrimoine !
DU 4 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2025
Frissons garantis avec Peur sur le Parc ! Les Gaulois reviennent avec leurs attractions métamorphosées, leurs rencontres monstrueuses et leurs maisons hantées incontournables. Les plus courageux tenteront « Les Enfers de Pompéi »*… un monde figé et pourtant étrangement vivant.
Douze soirées** prolongent l’expérience jusqu’à 1h, avec une nouvelle zone de peur dominée par Brakkor, deux spectacles exclusifs et toujours le grand final : sons et lumières sur Oziris, suivi du défilé des monstres !
*Entrée payante 5 €
**Billet spécifique requis
Même pas peur au château de Pierrefonds !
Visite commentée
Laissez-vous guider dans les entrailles du château de Pierrefonds pour une visite réservée aux amateurs de frissons !
Nous vous conterons quelques anecdotes évoquant envoûtements et sortilèges à la cour des frères Charles VI et Louis d’Orléans ; le goût de Viollet-le-Duc et de ses contemporains pour les fantômes et autres créatures hybrides dont Pierrefonds propose des illustrations étonnantes.
Sans oublier les croyances et rites secrets de l’Impératrice Eugénie au sein de ses palais… Une visite réservée aux amateurs de frissons !
A partir de 13 ans.
Halloween à Sherwood Parc : Frissons en pleine forêt
Quand la nuit tombe, Sherwood Parc se transforme…
Venez frissonner lors de nos nocturnes spéciales les 25, 30, 31 octobre et 1er novembre.
Entre monstres en déambulation, bonbons à volonté, parcours hantés et spectacles pour enfants, petits et grands vivront une expérience aussi terrifiante qu’amusante. Préparez vos costumes, affrontez vos peurs et laissez-vous surprendre par une forêt pleine de mystères et de créatures fantastiques.
Abbaye de Royaumont : Halloween et les vacances de la Toussaint dans une abbaye cistercienne !
Profitez d’une programmation spéciale « Halloween » qui fera frissonner toute la famille : des contes fascinants, un jeu-parcours conçu pour l’occasion, des plaisirs gourmands et, pour couronner le tout, une journée entière le 31 octobre avec des ateliers et des visites nocturnes qui feront résonner l’histoire dans chaque recoin du monument. Frissonnez !
Vacances d’automne au musée national de la Renaissance – château d’Écouen
A l’occasion des vacances d’automne, des animations prennent place à l’intérieur du château et du domaine. De nombreux moments conviviaux et (un peu) effrayants vous attendent !
Visuel : © Musée national de la Renaissance / DL