Les Incontournables de l’Oise & du Val d’Oise

DU 4 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2025

Frissons garantis avec Peur sur le Parc ! Les Gaulois reviennent avec leurs attractions métamorphosées, leurs rencontres monstrueuses et leurs maisons hantées incontournables. Les plus courageux tenteront « Les Enfers de Pompéi »*… un monde figé et pourtant étrangement vivant.

Douze soirées** prolongent l’expérience jusqu’à 1h, avec une nouvelle zone de peur dominée par Brakkor, deux spectacles exclusifs et toujours le grand final : sons et lumières sur Oziris, suivi du défilé des monstres !

*Entrée payante 5 €

**Billet spécifique requis

Plus d’infos sur le site du Parc Astérix !

Même pas peur au château de Pierrefonds !

LES SAMEDIS 11 OCTOBRE, 8 NOVEMBRE ET 13 DÉCEMBRE 2025

Visite commentée Laissez-vous guider dans les entrailles du château de Pierrefonds pour une visite réservée aux amateurs de frissons ! Nous vous conterons quelques anecdotes évoquant envoûtements et sortilèges à la cour des frères Charles VI et Louis d’Orléans ; le goût de Viollet-le-Duc et de ses contemporains pour les fantômes et autres créatures hybrides dont Pierrefonds propose des illustrations étonnantes. Sans oublier les croyances et rites secrets de l’Impératrice Eugénie au sein de ses palais… Une visite réservée aux amateurs de frissons ! A partir de 13 ans. Plus d’informations sur le site du château de Pierrefonds

Halloween à Sherwood Parc : Frissons en pleine forêt

LES SAMEDI 25, JEUDI 30, VENDREDI 31 OCTOBRE ET SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2025

Quand la nuit tombe, Sherwood Parc se transforme… Venez frissonner lors de nos nocturnes spéciales les 25, 30, 31 octobre et 1er novembre. Entre monstres en déambulation, bonbons à volonté, parcours hantés et spectacles pour enfants, petits et grands vivront une expérience aussi terrifiante qu’amusante. Préparez vos costumes, affrontez vos peurs et laissez-vous surprendre par une forêt pleine de mystères et de créatures fantastiques. Plus d’informations sur le site de Sherwood Parc

Abbaye de Royaumont : Halloween et les vacances de la Toussaint dans une abbaye cistercienne !

DU 18 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2025

Profitez d’une programmation spéciale « Halloween » qui fera frissonner toute la famille : des contes fascinants, un jeu-parcours conçu pour l’occasion, des plaisirs gourmands et, pour couronner le tout, une journée entière le 31 octobre avec des ateliers et des visites nocturnes qui feront résonner l’histoire dans chaque recoin du monument. Frissonnez !

Informations et réservation sur le site de l’abbaye de Royaumont

Vacances d’automne au musée national de la Renaissance – château d’Écouen

DU 18 OCTOBRE JUSQU’AU 3 NOVEMBRE 2025